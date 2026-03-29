Víctor Muñoz, a RTVE tras su gran debut con la selección: "De la Fuente te transmite toda la confianza del mundo"

A sus 22 años de edad, Víctor Muñoz ha sido la gran sorpresa en la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos partidos amistosos previos al Mundial. Luis de la Fuente ha encontrado en él un perfil muy concreto que siempre ha funcionado bien en la selección española: un jugador encarador, con capacidad para generar peligro y gol. Además, destaca por su polivalencia, ya que puede jugar por la izquierda, por la derecha o por dentro, lo que lo convierte en una pieza muy valiosa para el seleccionador.

Víctor está realizando una gran campaña con el Osasuna y, por fin, ha recibido la recompensa que esperaba: la llamada del seleccionador. “Desde el primer momento en que me llamó ha estado en contacto conmigo, ha estado preocupado de que estuviese bien, transmitiéndome confianza y, sobre todo que estuviese tranquilo”, destaca el futbolista.

El joven jugador tuvo el debut soñado, primer partido y gol en diez minutos. Antes de saltar al terreno de juego, recibió unas palabras del seleccionador: “En estos momentos, que también son complicados, te transmite toda la confianza del mundo. Te dice que juegues como sabes y los compañeros también ayudan mucho”.

Cuando llegó a la concentración de la Roja, se encontró con un grupo increíble: “Desde el primer momento me lo han puesto muy fácil. Es cierto que vienes un poquito nervioso porque todo es nuevo para ti”, explicaba. Además, sus compañeros no han tardado en darle consejos para ayudarle en este proceso.

Tras su debut, recibió las llamadas y mensajes de las personas que han estado con él en todo su proceso desde pequeño hasta ahora .“Estoy muy agradecido también a ellos, porque en el fondo que me hayan visto dar todos estos pasitos es muy bonito”, resaltaba el joven extremo.