Víctor Muñoz, a RTVE tras su gran debut con la selección: "De la Fuente te transmite toda la confianza del mundo"
- El joven futbolista debutó con gol en la selección española y puede ser una sorpresa para el Mundial
- España-Egipto el martes 31 a las 21:00h en directo en La 1 y RTVE Play
A sus 22 años de edad, Víctor Muñoz ha sido la gran sorpresa en la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos partidos amistosos previos al Mundial. Luis de la Fuente ha encontrado en él un perfil muy concreto que siempre ha funcionado bien en la selección española: un jugador encarador, con capacidad para generar peligro y gol. Además, destaca por su polivalencia, ya que puede jugar por la izquierda, por la derecha o por dentro, lo que lo convierte en una pieza muy valiosa para el seleccionador.
Víctor está realizando una gran campaña con el Osasuna y, por fin, ha recibido la recompensa que esperaba: la llamada del seleccionador. “Desde el primer momento en que me llamó ha estado en contacto conmigo, ha estado preocupado de que estuviese bien, transmitiéndome confianza y, sobre todo que estuviese tranquilo”, destaca el futbolista.
El joven jugador tuvo el debut soñado, primer partido y gol en diez minutos. Antes de saltar al terreno de juego, recibió unas palabras del seleccionador: “En estos momentos, que también son complicados, te transmite toda la confianza del mundo. Te dice que juegues como sabes y los compañeros también ayudan mucho”.
Cuando llegó a la concentración de la Roja, se encontró con un grupo increíble: “Desde el primer momento me lo han puesto muy fácil. Es cierto que vienes un poquito nervioso porque todo es nuevo para ti”, explicaba. Además, sus compañeros no han tardado en darle consejos para ayudarle en este proceso.
Tras su debut, recibió las llamadas y mensajes de las personas que han estado con él en todo su proceso desde pequeño hasta ahora .“Estoy muy agradecido también a ellos, porque en el fondo que me hayan visto dar todos estos pasitos es muy bonito”, resaltaba el joven extremo.
Pasó por La Masía y La Fábrica
Víctor Muñoz entró en la Masía cuando tenía 11años y desde 2014 hasta 2017 coincidió con la generación de Balde, Casadó y Fermín. Ahora en la selección se vuelve a encontar con algunos de ellos: "Los vas siguiendo porque son jugadores que han estado contigo, pero no habia podido coincidir otra vez con Fermín hasta ahora y la verdad que muy bien con él", destaca Víctor.
Pero el Barcelona lo descartó en las categorías infantiles, por lo que el joven futbolista tuvo que buscarse otra cantera para seguir formandose como futbolista y en 2021 recaló en la cantera del Real Madrid para jugar en su juvenil A.
Víctor Muñoz tiene un recuerdo agridulce de su debut con la camiseta blanca. Fue contra el Barça en el Estadio Olímpico Lluís Companys , cuando entró al terreno de juego tuvo una ocasión clara pero su disparo no encontró portería y recibió multitud de críticas en las redes sociales y tuvo que cerrar sus cuentas. Víctor recuerda este episodio como "algo externo, no puedes controlar lo que pueda decir la gente. Esto esta a la orden del día y por desgracia es algo normal en el fútbol".
Ahora, Víctor Muñoz está centrado en mejorar cada día, perfeccionarse como futbolista y, “sobre todo, dejarme la piel en el campo, que eso siempre viene bien para el equipo”.
*Noticia escrita por la estudiante en prácticas Nerea Fernández Alcolea, bajo la supervisión de Rodrigo Álamo.