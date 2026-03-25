Hozono Jairis defiende el título de Copa de la Reina en el torneo más abierto del baloncesto español

Hozono Global Jairis defiende el título de Copa de la Reina de baloncesto en una nueva edición del torneo que se disputa del 26 al 29 de marzo, en un formato similar al de temporadas anteriores con cinco campeones diferentes en los últimos cinco años.

Spar Girona en 2021, Perfumerías Avenida en 2022, Zaragoza Basket en 2023, y Valencia Basket en 2024, son cuatro de los cinco campeones diferentes de una competición imprevisible y abierta que se disputa en el Palau d'Esports Catalunya (Tarragona) en el formato tradicional con ocho equipos disputándose el título en cuatro días.

La competición arranca el jueves con los dos primeros duelos de cuartos de final: Casademont Zaragoza contra IDK Euskotren, y Valencia Basket frente a Durán Maquinaria Ensino; Hozono GlobalJairis se mide el viernes a Innova TSN Leganés, mientras Spar Girona y Perfumerías Avenida cierran los cuartos de final en una final anticipada.

Casademont Zaragoza, líder de la Liga, pone en juego su condición de favorito ante IDK Euskotren, con el último precedente de la victoria aragonesa hace un mes en Liga por 63-73. Por su parte, Valencia Basket afronta su octava participación con un Ensino Lugo que fue subcampeón en 1999 y 2002, y busca en Tarragona confirmar su buen partido del pasado fin de semana en Liga donde apunto estuvo de sorprender a Perfumerías Avenida en Salamanca.