Hozono Jairis defiende el título de Copa de la Reina en el torneo más abierto del baloncesto español
- El equipo murciano busca romper el maleficio de los últimos años con hasta cinco campeones diferentes
- En directo: Copa de la Reina de baloncesto, del 23 al 29 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Hozono Global Jairis defiende el título de Copa de la Reina de baloncesto en una nueva edición del torneo que se disputa del 26 al 29 de marzo, en un formato similar al de temporadas anteriores con cinco campeones diferentes en los últimos cinco años.
Spar Girona en 2021, Perfumerías Avenida en 2022, Zaragoza Basket en 2023, y Valencia Basket en 2024, son cuatro de los cinco campeones diferentes de una competición imprevisible y abierta que se disputa en el Palau d'Esports Catalunya (Tarragona) en el formato tradicional con ocho equipos disputándose el título en cuatro días.
La competición arranca el jueves con los dos primeros duelos de cuartos de final: Casademont Zaragoza contra IDK Euskotren, y Valencia Basket frente a Durán Maquinaria Ensino; Hozono GlobalJairis se mide el viernes a Innova TSN Leganés, mientras Spar Girona y Perfumerías Avenida cierran los cuartos de final en una final anticipada.
Casademont Zaragoza, líder de la Liga, pone en juego su condición de favorito ante IDK Euskotren, con el último precedente de la victoria aragonesa hace un mes en Liga por 63-73. Por su parte, Valencia Basket afronta su octava participación con un Ensino Lugo que fue subcampeón en 1999 y 2002, y busca en Tarragona confirmar su buen partido del pasado fin de semana en Liga donde apunto estuvo de sorprender a Perfumerías Avenida en Salamanca.
Spar Girona vs. Perfumerías, duelo estrella de cuartos de final
El duelo Spar Girona y Perfumerías Avenida, segundas y cuartas clasificadas de la Liga Endesa Femenina es sin duda el enfrentamiento estrella de la Copa de la Reina, cuyo ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del Jairis-Leganés, lo que podría arrojar, en caso de victoria de Perfumerías Avenida, la reedición de la final de 2025.
Ambos equipos llegan después de sendas victorias en la Liga Endesa, las catalanas en la cancha de Valencia Basket (71-74), y las salmantinas en casa ante Durán Maquinaria Ensino (66-63).
Por su parte, el equipo de Alcantarilla, que estará acompañado por 400 aficionados en su duelo ante el Innova TSN Leganés madrileño, perdió este domingo precisamente ante su rival copero, por 73-71 en la Liga Femenina Endesa, por lo que tiene ante sí una oportunidad de cobrarse la revancha.
Horarios y enfrentamientos
Cuartos de final:
(1) Casademont Girona - IDK Euskotren - Jueves 26/03/26 (18:00 horas)
(2) Valencia Basket (3) - Durán M. Ensino - Jueves 26/03/26 (20:30 horas)
(3) Hozono Jairis - Innova Leganés - Viernes 27/03/26 (18:45 horas)
(4) Spar Girona - Perfumerías Avenida - Viernes 27/03/26 (21:30 horas)
Semifinales:
Ganador (1) - Ganador (2) - Sábado 28/03/26 (17:30 horas)
Ganador (3)- Ganador (4) - Sábado 28/03/26 (20:00 horas)
Final:
Ganadores semifinales - Domingo 29/03/26 (18:00 horas)