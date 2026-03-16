España cae en la primera prueba de nivel del Premundial ante Italia
- La selección nacional perdió 25 balones y no encontró el camino al aro
Italia se clasificó este domingo a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Alemania 2026 al vencer a España, también clasificada al campeonato mundial, 56-68, en el Torneo Premundial que se lleva a cabo en Puerto Rico.
Apoyados por 22 puntos de Cecilia Zandalisini, la escuadra italiana se une a la española y a la de Estados Unidos como las tres naciones del Grupo A del Premundial que se clasificaron al Mundial que se llevará a cabo en septiembre próximo en la capital alemana de Berlín.
Las españolas e italianas iniciaron el encuentro bastante parejo, con varios empates, hasta que un tiro de campo de Cecilia Zandalisini y un triple de Laura Speafrico puso a Italia arriba 15-10, aunque después la pívot española Megan Gustafson marcó un triple para cerrar el primer periodo y acercando el marcador 13-15.
Esa ventaja de solo dos tantos, sin embargo, Italia la amplió a 11 tantos (17-28), tras una canasta de Sara Madera.
España se repone, aunque vuelve a caer
No obstante, esa ventaja España la acortó a solo dos con un triple de Awa Fam y un avance de 0-9 y cerrar el parcial 26-28. Abriendo la segunda mitad del desafío, las españolas retomaron el juego 29-28 gracias a un triple de Elena Buenavida abriendo el parcial.
Las españolas prosiguieron dominando el encuentro hasta tener una buena ventaja de seis puntos tras un triple de Gustafson con marcador de 36-30.
Zandalasini se pone a su equipo a la espalda
Italia, no obstante, respondió un rato después con una canasta de Zandalisini que las puso arriba 40-41, lo que llevó a que el seleccionador español Miguel Méndez tomara tiempo restando 3:27 del parcial.
Y aunque España logró igualar el marcador 41-41 por un tiro libre de Aina Ayuso, Italia pudo sobrellevar esto con varios tiros libres que las llevó a cerrar el tercer periodo con puntuación de 43-47.
Y pese a que España se agarraba al partido, las pérdidas fueron una sangría constante. Hasta 25 sufrieron las de Méndez, que veían como Italia anotaba a cuentagotas, pero la incapacidad de hacer daño en ataque hizo que la diferencia final fuese inalcanzable, más con el buen tramo de Zandalasini.
El Torneo Premundial concluirá el próximo martes. Ese día jugarán Italia ante Senegal, España ante Estados Unidos y Puerto Rico contra Nueva Zelanda.