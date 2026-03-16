España cae en la primera prueba de nivel del Premundial ante Italia

Italia se clasificó este domingo a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Alemania 2026 al vencer a España, también clasificada al campeonato mundial, 56-68, en el Torneo Premundial que se lleva a cabo en Puerto Rico.

Apoyados por 22 puntos de Cecilia Zandalisini, la escuadra italiana se une a la española y a la de Estados Unidos como las tres naciones del Grupo A del Premundial que se clasificaron al Mundial que se llevará a cabo en septiembre próximo en la capital alemana de Berlín.

Las españolas e italianas iniciaron el encuentro bastante parejo, con varios empates, hasta que un tiro de campo de Cecilia Zandalisini y un triple de Laura Speafrico puso a Italia arriba 15-10, aunque después la pívot española Megan Gustafson marcó un triple para cerrar el primer periodo y acercando el marcador 13-15.

Esa ventaja de solo dos tantos, sin embargo, Italia la amplió a 11 tantos (17-28), tras una canasta de Sara Madera.

España se repone, aunque vuelve a caer No obstante, esa ventaja España la acortó a solo dos con un triple de Awa Fam y un avance de 0-9 y cerrar el parcial 26-28. Abriendo la segunda mitad del desafío, las españolas retomaron el juego 29-28 gracias a un triple de Elena Buenavida abriendo el parcial. Las españolas prosiguieron dominando el encuentro hasta tener una buena ventaja de seis puntos tras un triple de Gustafson con marcador de 36-30.