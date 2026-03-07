Del oro olímpico a la gordofobia, la vida XXL de Paula Leitón: "Quién sabe, a lo mejor algún día hago política"

A Paula Leitón todo le quedaba pequeño. Eso ha convertido a la waterpolista española -oro olímpico en París-, en una persona XXL. El título de su libro, XXL: Del oro olímpico a la lucha contra la gordofobia, encaja perfectamente con su ambición por la vida y por el deporte que practica.

Es una gigante en la piscina que tiene mucho más que decir que esa frase de que tiene "la espalda muy ancha" para que le "resbalen" los comentarios hirientes sobre su físico vertidos en redes tras su éxito deportivo. Su lucha al respecto es concienciar sobre la gordofobia, algo que reivindica en estas páginas.

Un libro de Plataforma Editorial fruto de aquel oro y también de lo que vino después, una situación que la llevó a "empoderarse" y a coger "las riendas de esos comentarios" para parir esta obra "maravillosa", afirma en una entrevista en Mediodía en RNE.

El oro lo cambió todo A Leitón todavía le cuesta asimilar el oro olímpico de 2024 y se emociona al recordarlo. "Se me pone la piel de gallina al recordar ese momento tan único y tan especial”, cuenta tras escuchar la narración de aquella gesta. Su vida cambió por completo con esa medalla y también por lo que ocurrió después. Los insultos en redes llegaron en el mejor momento de su vida profesional y la certeza de que podía aprovechar aquello para transformarlo en algo positivo para quienes lo sufren cristalizó en este diario personal y profesional. ““

Mundial y Los Ángeles 2028 Pese a todo lo que pasó, Paula asegura que para ella la medalla de París es "un trocito del recuerdo" que consiguieron entonces. "Me encanta compartirlo con todo el mundo porque yo siempre digo que no es solo mío, no solo lo he conseguido yo, sino es de las compañeras que estaban conmigo, de las que se quedaron por el camino, de las que empezaron a hacer waterpolo y de todo el mundo que ha estado a mi alrededor para poderme ayudar y empujarme. Después de París, el principal objetivo de Leitón mira a Los Ángeles 2028, una plataforma perfecta para asegurar la defensa del oro. "A corto plazo quiero conquistar el mundial, es el primer paso: ser campeonas y tener plaza olímpica y la tranquilidad de poder preparar durante un año", afirma en la radio pública. España se cuelga la ansiada medalla femenina de oro en la final del waterpolo de París 2024 FELIPE FERNÁNDEZ (Enviado especial a los JJOO de París 2024)

Más allá del deporte: ¿la política? A la pregunta sobre si la política le tienta se sorprende, pero no cierra la puerta, aunque confiesa que mira más hacia la enseñanza. "Bueno, nunca me lo había planteado, pero quién sabe dónde me va a deparar el futuro", confiesa. "Una vez acabe mi carrera deportiva, sí que es verdad que me encantaría dedicarme al mundo de la docencia, que es lo que estoy estudiando, y poder ayudar desde esa vía y desde los valores que me ha transmitido el deporte a los que sean mis futuros alumnos, pero no lo descarto. ¿Quién sabe, a lo mejor algún día Paula Leitón salga en la tele porque se ha hecho política?", asegura.

Renunciar y triunfar se conjugan juntos En XXL, Paula Leitón cuenta que entrar en competición desde tan joven -ella empezó con 11 años- te lleva a perderte cosas como cumpleaños o encuentros familiares. El deporte de élite marca y exige mucho, reconoce en RNE, pero también tiene su recompensa. "Lo acabas poniendo en una balanza, ¿no?, y siempre pesa más lo que te apasiona, que es el deporte y las horas que invierte, pero realmente cuando miras atrás sí que es verdad que compensa porque vienen los éxitos", explica.