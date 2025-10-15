Paula Leitón alza la voz contra el acoso tras su oro olímpico en París 2024: "Mi entorno ha sido el máximo apoyo"

Paula Leitón, nacida en Terrassa y jugadora de waterpolo, es sinónimo de fuerza, talento y superación, dentro y fuera del agua. La deportista se ha convertido en un referente en la selección española y es una de las jugadoras más destacadas del waterpolo. Desde muy joven, forma parte de la selección absoluta y puede presumir de un brillante palmarés: tres veces subcampeona del mundo, campeona de la Copa, dos veces campeona de Europa a nivel de selecciones y tres de clubes.

Con la selección española, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, este triunfo se vio enturbiado por mensajes insultantes hacia su físico. Ahora, la olímpica presenta XXL, un libro en el que cuenta cómo su éxito deportivo abrió la puerta al acoso en redes por su aspecto físico.

Los insultos a los que se ha enfrentado "¿Alguien sabe si flota o se hunde?", "tenemos una gorda en waterpolo, supongo que es la portera", "¿Se valen focas?", "alguna deportista olímpica flota en el agua como una boya en alta mar" o "¿no se vació la piscina?", son solo algunos de los comentarios ofensivos sobre su físico en redes sociales a los que se ha tenido que enfrentar la campeona olímpica. Tras estos ataques, Leitón ha verbalizado en Mañaneros 360, que su entorno fue quien le ha acompañado durante este acoso que ha recibido: "Mi familia y mis amigos han sido el máximo apoyo que he tenido durante todos estos años. Al final, el deporte es muy sacrificado y, cuando pasa una situación como la que viví después de los Juegos, al final, los que están ahí, la red que te sostiene en una situación así, son ellos". Ahora se alza como una mujer fuerte que reivindica el respeto y la lucha contra el acoso en el deporte. No obstante, ha afirmado que se ha sentido tentada a responder a estos insultos: "Cuando lo pienso, digo, yo creo que es mejor la ignorancia, que a veces duele más que contestar con un comentario que sea igual. Al final, cuando atacas con la misma arma que utilizan ellos, yo creo que no causan ni el efecto que quieren".