La selección española más exitosa, ante un duro debut en el Europeo femenino de waterpolo

La selección española femenina de waterpolo buscará desde este lunes prorrogar su sensacional racha de éxitos en el Europeo de Funchal, un campeonato con nuevo formato y en el que tendrá un duro comienzo ante Hungría.

Las waterpolistas españolas se presentan en la capital del archipiélago de Madeira (Portugal) como claras candidatas al título. No en vano, son las vigentes campeonas olímpicas y han conseguido medallas en dos últimos Juegos, tres Mundiales y cuatro Europeos.

Desde los Juegos de Londres 2012, esta selección se ha subido al podio en 15 de los 18 grandes campeonatos que ha disputado y encadena seis seguidos, lo que la convierte en la selección de un deporte olímpico que más éxitos ha dado España en estos últimos años.

Una racha que no se ha roto con el relevo en el banquillo después de que Jordi Valls sustituyera a Miki Oca tras el oro de París 2024. El que hasta entonces era su segundo entrenador se estrenó el año pasado con un bronce en el Mundial de Singapur y ahora para este Europeo ha optado por la continuidad con 12 jugadoras que repiten convocatoria.

Para la gran cita del 2026 solo hay tres novedades, Mireia Guirla, Queralt Bertrán y la jovencísima Queralt Antón, quizá la última sensación del waterpolo nacional. La defensora de boya fue clave en el primer título de Champions logrado la pasada temporada por el Sant Andreu y ya ha logrado grandes éxitos en las categorías inferiores de la selección.

La selección española femenina de waterpolo para el Europeo de Funchal 2026 RFEN

Solo causan baja la veteranísima Anni Espar y Daniela Moreno. La lista completa es esta: Martina Terré, Elena Ruiz, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Paula Camus y Queralt Antón (CN Sant Andreu), Paula Crespí e Irene González (CN Sabadell), Queralt Bertran, Mireia Guiral y Mariona Terré (CN Mataró), Paula Prats (CN Terrassa), Carlota Peñalver (CE Mediterrani), Paula Leitón (CN At. Barceloneta), Bea Ortiz (Ferencvaros, Hungría).

Nuevo formato de competición La 21ª edición del campeonato de Europa femenino de waterpolo estrena formato. Y aunque se parece, no es el mismo que el del torneo masculino que se ha disputado estas dos últimas semanas también con un sistema novedoso en Belgrado. Para la cita de Funchal las 16 selecciones se dividen en cuatro grupos para la primera fase. Después de las tres primeras jornadas, los dos mejores de cada cuarteto se juntan con los de otro grupo y juegan una segunda liguilla contra estos dos nuevos rivales arrastrando todos los puntos conseguidos en la anterior fase. De esta segunda fase o main round --como se conoce en el balonmano a esta ronda decisiva--, saldrán los equipos que peleen por las medallas con semifinales directas. España está encuadrada en el grupo B con Hungría, Portugal y Rumanía. El rival más duro será precisamente el primero, Hungría, que fue precisamente quien derrotó a la selección española en las semifinales del último Mundial. Si como es previsible España pasa a la segunda fase, se cruzará con los dos mejores del grupo D, donde está otro de los grandes aspirantes al oro, Países Bajos.