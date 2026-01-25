Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 26 de enero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 26 al domingo 1 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa masculino de balonmano y femenino de waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 26 de enero
- 14:00 horas. Esquí. Copa del mundo sprint
- 15:00 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca femenino. Etapa 3
- 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Bielorrusia - España
- 17:30 horas. Programa. Balonmano: Campeonato de Europa
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa masculino. Main round: España - Francia
- 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Hungría - España
- 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Bélgica - Eslovenia
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa masculino. Main round: Alemania - Dinamarca
Martes 27 de enero
- 15:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: Suiza - Islandia
- 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Hungría - Portugal
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - Dreamland Gran Canaria
- 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Polonia - Italia
- 21:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Portugal - España
Miércoles 28 de enero
- 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup
- 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 1
- 15:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: España - Portugal
- 16:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Georgia - Francia
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: Alemania - Francia
- 19:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Joventud de Badalona - Unicaja
- 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 29 de enero
- 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup
- 13:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Rumanía - España
- 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 2
- 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: España - Bélgica
- 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Italia - Hungría / Portugal - Polonia
Viernes 30 de enero
- 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup
- 13:30 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo. Relevos equipos
- 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 3
- 17:45 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Primera semifinal
- 19:15 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 17
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Segunda semifinal
- 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 22: Hércules - FC Cartagena
Sábado 31 de enero
- 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup
- 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del mundo sprint
- 12:30 horas. Fútbol sala. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: STV Roldán - Futsi Atlético Navalcarnero
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 15: Oxigen PHC Sant Cugat - Cata CP Voltrega
- 13:30 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Sub23 masculino
- 14:30 horas. Fútbol sala. Supercopa de España femenina. Segunda semifinal: Melilla CD Torreblanca - Reyco Burela FS
- 14:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 3: Joventut - Real Madrid
- 15:00 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 4
- 15:00 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Élite femenino
- 15:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E: Clasificatorios en Miami
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 11: ADM Econy Gran Canaria - Amivel Reyes Gutiérrez
- hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda ronda (pendiente clasificación de España)
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 19: Baxi Ferrol - Cadí La Seu
- 20:00 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E: Carrera en Miami
- hora a confirmar. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Cuartos de final (pendiente clasificación de España)
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 1 de febrero
- 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup
- 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del mundo relevo mixto
- 12:30 horas. Atletismo. Cross de Cáceres
- 13:00 horas. Fútbol sala. Supercopa de España femenina. Final (equipos a definir)
- 13:00 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Sub23 femenino
- 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 5
- 15:00 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Élite masculino
- 15:15 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Tercer puesto
- hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda ronda (pendiente clasificación de España)
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Final
- hora a confirmar. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Cuartos de final (pendiente clasificación de España)
- 22:00 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate