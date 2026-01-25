Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 26 de enero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 26 al domingo 1 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa masculino de balonmano y femenino de waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 26 de enero 14:00 horas. Esquí. Copa del mundo sprint

Copa del mundo sprint 15:00 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca femenino. Etapa 3

Challenge Mallorca femenino. Etapa 3 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Bielorrusia - España

Campeonato de Europa masculino: Bielorrusia - España 17:30 horas. Programa. Balonmano: Campeonato de Europa

Balonmano: Campeonato de Europa 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa masculino. Main round: España - Francia

Campeonato de Europa masculino. Main round: España - Francia 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Hungría - España

Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Hungría - España 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Bélgica - Eslovenia

Campeonato de Europa masculino: Bélgica - Eslovenia 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa masculino. Main round: Alemania - Dinamarca

Martes 27 de enero 15:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: Suiza - Islandia

Campeonato de Europa. Main round: Suiza - Islandia 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Hungría - Portugal

Campeonato de Europa masculino: Hungría - Portugal 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - Dreamland Gran Canaria

Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Era Nymburk - Dreamland Gran Canaria 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Polonia - Italia

Campeonato de Europa masculino: Polonia - Italia 21:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Portugal - España

Miércoles 28 de enero 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup

Hexágon Cup 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 1

Challenge Mallorca masculino. Etapa 1 15:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: España - Portugal

Campeonato de Europa. Main round: España - Portugal 16:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Georgia - Francia

Campeonato de Europa masculino: Georgia - Francia 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Main round: Alemania - Francia

Campeonato de Europa. Main round: Alemania - Francia 19:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Joventud de Badalona - Unicaja

Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Joventud de Badalona - Unicaja 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Jueves 29 de enero 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup

Hexágon Cup 13:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Rumanía - España

Campeonato de Europa femenino. Primera ronda: Rumanía - España 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 2

Challenge Mallorca masculino. Etapa 2 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: España - Bélgica

Campeonato de Europa masculino: España - Bélgica 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino: Italia - Hungría / Portugal - Polonia

Viernes 30 de enero 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup

Hexágon Cup 13:30 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo. Relevos equipos

Campeonato del mundo. Relevos equipos 14:25 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 3

Challenge Mallorca masculino. Etapa 3 17:45 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Primera semifinal

Campeonato de Europa. Primera semifinal 19:15 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 17

Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 17 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Segunda semifinal

Campeonato de Europa. Segunda semifinal 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 22: Hércules - FC Cartagena

Sábado 31 de enero 10:00 horas. Pádel. Hexágon Cup

Hexágon Cup 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del mundo sprint

Copa del mundo sprint 12:30 horas. Fútbol sala. Supercopa de España femenina. Primera semifinal: STV Roldán - Futsi Atlético Navalcarnero

Supercopa de España femenina. Primera semifinal: STV Roldán - Futsi Atlético Navalcarnero 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 15: Oxigen PHC Sant Cugat - Cata CP Voltrega

OK Liga Iberdrola. Jornada 15: Oxigen PHC Sant Cugat - Cata CP Voltrega 13:30 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Sub23 masculino

Campeonato del mundo: Sub23 masculino 14:30 horas. Fútbol sala. Supercopa de España femenina. Segunda semifinal: Melilla CD Torreblanca - Reyco Burela FS

Supercopa de España femenina. Segunda semifinal: Melilla CD Torreblanca - Reyco Burela FS 14:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 3: Joventut - Real Madrid

Liga U22. Segunda fase. Jornada 3: Joventut - Real Madrid 15:00 horas. Ciclismo. Challenge Mallorca masculino. Etapa 4

Challenge Mallorca masculino. Etapa 4 15:00 horas. Ciclocross. Campeonato del mundo: Élite femenino

Campeonato del mundo: Élite femenino 15:40 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E: Clasificatorios en Miami

Campeonato del mundo Fórmula E: Clasificatorios en Miami 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 11: ADM Econy Gran Canaria - Amivel Reyes Gutiérrez

Superliga BSR España. Jornada 11: ADM Econy Gran Canaria - Amivel Reyes Gutiérrez hora por confirmar. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda ronda (pendiente clasificación de España)

Campeonato de Europa femenino. Segunda ronda (pendiente clasificación de España) 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 19: Baxi Ferrol - Cadí La Seu

Liga Femenina Endesa. Jornada 19: Baxi Ferrol - Cadí La Seu 20:00 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo Fórmula E: Carrera en Miami

Campeonato del mundo Fórmula E: Carrera en Miami hora a confirmar. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Cuartos de final (pendiente clasificación de España)

Campeonato de Europa masculino. Cuartos de final (pendiente clasificación de España) 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate