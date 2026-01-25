Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero
Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. De lunes a jueves, vuelve Open Play con una nueva semana de directos capitaneados por Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez, con humor, actualidad y mucho ritmo al caer la tarde.
Pero hay más: Está el horno para bollos estrena nueva entrega para arrancar la semana con energía, y Al cielo con ella pone el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Y si lo que apetece es cine, RTVE Play suma a su catálogo dos nuevas películas que se convierten en la excusa perfecta para una sesión de sofá. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero.
Open Play - (De lunes a jueves a las 18:30 horas)
Una nueva forma de entender el entretenimiento, donde la televisión, el pódcast y el streaming se dan la mano en un formato fresco y 100 % digital. Open Play es una ventana de contenido nativo que emite en directo de lunes a jueves a partir de las 18:30 horas en RTVE Play.
A partir del martes 27 a las 19:00 horas, podrás disfrutar de programas como Señoras con visón, Sale como sale, Héctor de comer, La palestra candente, Un nuevo sendero hacia el manantial y La hora fenomenal. ¿Te lo vas a perder?
Está el horno para bollos, temporada 3 - Programa 6 (Lunes 26 de enero)
La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral se ponen al frente de este videopódcast que nace como un espacio propio, fresco y necesario, donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan verse reflejadas, sentirse escuchadas y, sobre todo, celebradas. En esta nueva temporada, el programa se llena de conversaciones sin filtros sobre los temas que atraviesan a la comunidad LGBTQ+: vivencias personales, relaciones, cultura pop, activismo y denuncia social, siempre desde un tono cercano, inteligente y con mucho humor. Y no estarán solas: a lo largo de los episodios, pasarán por el plató invitadas referentes en distintos ámbitos profesionales, mujeres inspiradoras que aportan mirada, experiencia y voz a una comunidad diversa y vibrante.
Al cielo con ella - Programa 16 (Domingo 1 de febrero a las 22:00 horas)
Henar Álvarez se sube al trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas tan gamberro como irreverente, tan transgresor como reivindicativo, fiel al inconfundible sello de su presentadora. Por su escenario desfilarán invitadas e invitados populares dispuestos a soltarlo todo en conversaciones cargadas de humor, ironía y libertad, donde las voces de mujeres con mucho que decir ocupan el centro. Un programa sin complejos, provocador y divertido, que llega para no dejar indiferente a nadie. No te lo pierdas.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.