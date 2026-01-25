Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. De lunes a jueves, vuelve Open Play con una nueva semana de directos capitaneados por Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez, con humor, actualidad y mucho ritmo al caer la tarde.

Pero hay más: Está el horno para bollos estrena nueva entrega para arrancar la semana con energía, y Al cielo con ella pone el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Y si lo que apetece es cine, RTVE Play suma a su catálogo dos nuevas películas que se convierten en la excusa perfecta para una sesión de sofá. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero.

Open Play - (De lunes a jueves a las 18:30 horas) Una nueva forma de entender el entretenimiento, donde la televisión, el pódcast y el streaming se dan la mano en un formato fresco y 100 % digital. Open Play es una ventana de contenido nativo que emite en directo de lunes a jueves a partir de las 18:30 horas en RTVE Play. A partir del martes 27 a las 19:00 horas, podrás disfrutar de programas como Señoras con visón, Sale como sale, Héctor de comer, La palestra candente, Un nuevo sendero hacia el manantial y La hora fenomenal. ¿Te lo vas a perder? Taka Gómez, Ángela Fernández y Lara Palmar de 'Open Play' RTVE

Está el horno para bollos, temporada 3 - Programa 6 (Lunes 26 de enero) La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral se ponen al frente de este videopódcast que nace como un espacio propio, fresco y necesario, donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan verse reflejadas, sentirse escuchadas y, sobre todo, celebradas. En esta nueva temporada, el programa se llena de conversaciones sin filtros sobre los temas que atraviesan a la comunidad LGBTQ+: vivencias personales, relaciones, cultura pop, activismo y denuncia social, siempre desde un tono cercano, inteligente y con mucho humor. Y no estarán solas: a lo largo de los episodios, pasarán por el plató invitadas referentes en distintos ámbitos profesionales, mujeres inspiradoras que aportan mirada, experiencia y voz a una comunidad diversa y vibrante. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 3 - La mujer queer en el arte y la literatura con Eugenia Tenenbaum y Ana Garriga Hacemos un repaso de la figura de la mujer queer en el arte y la literatura con Eugenia Tenenbaum y Ana Garriga en 'Está el horno para bollos'.... Ver ahora