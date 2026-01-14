España gana a Países Bajos y vuelve a depender de sí misma en el Europeo de waterpolo
- La selección de David Martín ha cerrado la primera fase del campeonato con una clara victoria
- Sigue el Europeo masculino de waterpolo hasta el 25 de enero en directo en Teledeporte y RTVE Play
La selección española masculina de waterpolo ha ganado con claridad a Países Bajos en la tercera jornada del Europeo, pasa a la segunda fase con tres puntos y vuelve a depender de sí misma para acceder a las semifinales de este campeonato que estrena formato en Belgrado 2026.
Tras la derrota ante Serbia, en el anterior partido (11-12), el equipo de David Martín jugaba este miércoles ya sin margen de error. Pero después de unos primeros minutos en los que Países Bajos llevó la iniciativa en el marcador, la selección española puso las cosas en su sitio.
La vigente campeona, sin el sancionado Álvaro Granados, demostró su nivel y ha acabado ganando con contundencia (14-7) para sumar su segunda victoria después de la lograda ante Israel (28-3) en su debut en el torneo.
Así, acabada la competición en el grupo C, Serbia (anfitriona) pasa con cinco puntos, España con tres y Países Bajos con uno solo, restados ya los logrados por estos equipos ante la última del cuarteto, Israel, que queda eliminada.
Calendario de la fase principal
Ahora en la main round --como se llama a esta segunda fase en el balonmano, el deporte que ha popularizado en España este formato de competición--, estas selecciones se cruzan con las del grupo A, que sin sorpresas ha acabado con Hungría como líder destacada, seguida por Montenegro y Francia por este orden tras la victoria de los balcánicos en su duelo directo de esta tercera jornada.
De esta forma, el nuevo grupo E empieza con Hungría con 6 puntos; Serbia con 5; España y Montenegro con 3; Países Bajos con 1; y Francia con 0. Los dos primeros pasarán a semifinales contra los dos mejores del otro grupo, que se terminará de conformar este jueves.
España se enfrentará el viernes a Montenegro, el domingo a Francia y el martes a Hungría, en el que a priori será un partido trascendental (y la reedición de la final del Mundial del año pasado). Y aunque es un escenario ideal, con tres victorias, la selección española se aseguraría luchar por las medallas una vez más.