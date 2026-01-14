España gana a Países Bajos y vuelve a depender de sí misma en el Europeo de waterpolo

La selección española masculina de waterpolo ha ganado con claridad a Países Bajos en la tercera jornada del Europeo, pasa a la segunda fase con tres puntos y vuelve a depender de sí misma para acceder a las semifinales de este campeonato que estrena formato en Belgrado 2026.

Tras la derrota ante Serbia, en el anterior partido (11-12), el equipo de David Martín jugaba este miércoles ya sin margen de error. Pero después de unos primeros minutos en los que Países Bajos llevó la iniciativa en el marcador, la selección española puso las cosas en su sitio.

La vigente campeona, sin el sancionado Álvaro Granados, demostró su nivel y ha acabado ganando con contundencia (14-7) para sumar su segunda victoria después de la lograda ante Israel (28-3) en su debut en el torneo.

Así, acabada la competición en el grupo C, Serbia (anfitriona) pasa con cinco puntos, España con tres y Países Bajos con uno solo, restados ya los logrados por estos equipos ante la última del cuarteto, Israel, que queda eliminada.