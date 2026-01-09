España defiende el título en un duro Europeo de waterpolo masculino con nuevo formato

La selección española masculina de waterpolo, vigente campeona del mundo y de Europa, afronta desde este sábado el enorme desafío de la defensa del título continental en Belgrado, en un torneo que estrena formato.

Para este reto, el seleccionador David Martín ha optado por la continuidad y tan solo hay dos cambios respecto al equipo que se coronó el año pasado en Singapur en la despedida soñada de Felipe Perrone.

Forman la lista de convocados Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (Zodiac CN At. Barceloneta), Óscar Asensio, Sergi Cabanas y Edu Lorrio (Keio CN Sabadell), Pol Daura (CN Barcelona), Miguel de Toro (Ferencvaros), Álvaro Granados (Pro Recco), Marc Larumbe (CN Marsella) y Fran Valera (Jadran Herceg Novi). Asensio y Daura son las únicas novedades en lugar del retirado Perrone y del veterano Javi Bustos.

La selección española masculina del Europeo de waterpolo de Belgrado 2026 RFEN

La renovación del combinado con estos dos jugadores relativamente jóvenes puede ser importante ante un campeonato que se presenta muy duro tanto por los rivales como por el sistema de competición, que cambia por completo respecto a las últimas ediciones. Será similar al formato ya clásico de los torneos internacionales de balonmano, con una primera fase de grupos que da paso a la main round.

En este Europeo de Belgrado los participantes se han dividido en cuatro grupos de cuatro y los tres primeros pasarán a una segunda liguilla para la que se arrastran puntos. Pero en esta ronda principal ya solo los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales.

En la primera fase, España empezará este sábado contra Israel --sí, en este deporte esto también es normal--, Serbia y Países Bajos. El choque del lunes contra los anfitriones y campeones olímpicos será trascendental de cara a la main round, donde si no hay sorpresas España se medirá a otro gran candidato al título como Hungría --finalista del Mundial 2025--. Según el medio especializado total-waterpolo.com, esta es la parte más dura del cuadro del Europeo.

De hecho, la selección serbia, capitaneada por capitán Dusan Mandic se presenta como clara aspirante al título junto a España, el único equipo que ha subido al podio en los últimos cuatro europeos. Pero es que además la selección de David Martín ha subido al podio en todas las grandes competiciones desde 2018, salvo en los Juegos Olímpicos.

Un campeonato centenario Por cierto, el portal recuerda que en realidad este mismo formato ya se usó en las ediciones de 1989 y 1991. Además, es una edición especial porque se cumplen cien años desde el primer campeonato continental de waterpolo de la historia, el que se disputó en el marco de los Europeos de natación de Budapest 1926. Belgrado acoge por tercera vez un campeonato continental de waterpolo tras los de 2006 y 2016; curiosamente siempre cada diez años. Es también el tercer Europeo masculino seguido que acogen los países balcánicos, después de que hace dos años España aguara la fiesta de Croacia con el ya mítico gol de Álvaro Granados.