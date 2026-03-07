Russell se apunta la primera pole de la temporada en una jornada nefasta para los españoles

George Russell evidenció la superioridad que destilan los Mercedes en este arranque de la temporada de la Fórmula 1 anotándose la pole position del Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:18.518. Kimi Antonelli, su compañero de equipo, completa la primera línea de salida tras clasificar a 293 milésimas del británico.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), con muchos problemas, saldrán desde la 17ª y penúltima plaza, respectivamente.

Hadjar, la gran sorpresa de la jornada El francés Isack Hadjar, uno de los grandes protagonistas de la jornada, saldrá mañana al trazado de Albert Park en la tercera posición con su Red Bull tras calificar a casi ocho décimas de Russell, colándose por delante tanto del Ferrari del monegasco Charles Leclerc como del McLaren de Oscar Piastri. El vigente campeón del mundo, el inglés Lando Norris (McLaren), terminó sexto a casi un segundo de su compatriota, aún con las secuelas por el incidente del ventilador del monoplaza de Antonelli, que afectó a su rueda delantera izquierda en la Q3. Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá séptimo de la parrilla por delante del neozelandés Liam Lawson, que evidenciaba las buenas sensaciones de los Racing Bulls en este inicio de campaña.

Alonso confirma los pronósticos de Aston Martin y Sainz se queda en el box Fernando Alonso rozó el ‘minimilagro’ con su frágil Aston Martin, mientras Carlos Sainz ni siquiera pudo salir a la pista tras los problemas sufridos en la tercer sesión de libres, por lo que será penúltimo en la parrilla de mañana. Respecto al desarrollo de la sesión de clasificación, en la Q1 el brasileño Gabriel Bortoleto marcó el crono de referencia con su Audi en los primeros minutos de la tanda (1:20.495) hasta que el británico George Russell dio el oportuno golpe de autoridad poco después con la primera vuelta que bajaba del 1:20 en la calificación (1.19.840). Aun así, los tiempos seguían siendo tiempos relativamente lentos con respecto a los registros contabilizados en la última sesión de libres. La pista seguía estando relativamente fría y los neumáticos lo notaban aún en esa toma de contacto. Sin embargo, la primera sorpresa surgió a poco más de siete minutos para concluir el parcial inicial, ya que Max Verstappen (Red Bull) acabó chocando contra el muro en la curva 1 de Albert Park, en un aparente bloqueo de las ruedas traseras. Con ello, el cuatro veces campeón del mundo tuvo que abandonar a la primera de cambios mientras se detenía la sesión con la correspondiente bandera roja. A la reanudación, se confirmaban otros dos pilotos que se quedaban en el box sin ni siquiera probar fortuna, como era el caso del Williams de Carlos Sainz -problemas en la parte eléctrica- y el Aston Martin de Lance Stroll. Con esa tesitura, Alonso (Aston Martin) parecía que podía colarse sorprendentemente en la Q2 pese al consabido listado de problemas enumerados con la unidad de potencia que presenta su motor Honda. Sin embargo, de forma agónica, Colapinto (Alpine) salvó los muebles en los instantes finales, dejando al asturiano fuera de la siguiente sesión. También caían eliminados los Cadillacs del mexicano Pérez y del finlandés Valtteri Bottas. Por su parte, Hamilton hizo el amago de anotarse la mejor vuelta de la Q1 (1:19.811) hasta que Russell le quitó el premio en su última vuelta (1:19.507). En el segundo parcial de clasificación, los Mercedes dieron una nueva vuelta de tuerca y era el propio George el primero en bajar de la barrera del 1:19 (1:18.934), poniendo tierra de por medio sobre los McLaren y el Red Bull de Isack Hadjar. Por su parte, los Racing Bulls del inglés Arvid Linblad y del neozelandés Liam Lawson sorprendían consolidándose como unos monoplazas fiables y solventes para la Q3, al igual que Bortoleto con su Audi que, sin embargo, apenas pudo celebrar su proeza ya que su coche se quedó parado en la entrada del 'pit lane', lo que dejaba anclado en la décima posición sin poder luchar en la última tanda. Mientras, caían eliminados en esta ronda el alemán Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman y Esteban Ocon (Haas F1), Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams) y Franco Colapinto (Alpine).