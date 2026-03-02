España vuelve a imponerse a Ucrania y sella su pase para la segunda fase de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de baloncesto volvió a derrotar a Ucrania y certificó su pase a la segunda pase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. El cuadro de Chus Mateo se impuso sin dificultades al combinado ucraniano (78-64), al que ha superado con holgura en los dos encuentros de esta ventana,

España fue por delante todo el encuentro y aceleró en el último cuarto para cerrar el duelo con una ventaja de 14 puntos. 'La Familia' suma cuatro triunfos en cuatro partidos y lidera en solitario el grupo A.

La selección domina, pero se muestra errática en la canasta rival España empezó dominando, con un ritmo muy alto de balón y siendo muy agresivo en defensa, con Santi Yusta metiendo dos triples en sus primeros dos intentos y escapándose con una ventaja de diez puntos (14-4). Ucrania no era capaz de encontrar su ritmo, en ataque posicional no estaba acertado debido a la gran defensa de España y, encima, se cargaba pronto de faltas. El primer cuarto lo dominó la selección nacional por completo, aunque con bajo ritmo de anotación (16-9). El segundo cuarto fue menos dinámico desde el principio y eso le dio alas a Ucrania para ir recortando la distancia que había conseguido, aprovechándose además de las múltiples rotaciones de un Chus Mateo que a los trece minutos ya había puesto en pista a sus 12 jugadores convocados. Pustovyi emergió como el gran recurso ofensivo de los visitantes, pero no lo acaba de transformar en puntos (23-13). En los últimos cinco minutos del primer tiempo Ucrania se puso seria, Voinalovych lideró a los suyos con 7 puntos y el parcial de los ucranianos se iba al 0-8, con 23-21 en el marcador, momento en el que Chus Mateo recurrió a su quinteto inicial para ir poniendo las cosas en su sitio. Sergi Martínez rompió ese parcial negativo y Jaime Fernández, con un triple sobre la bocina, dejó la ventaja en siete para irse a vestuarios (28-21).