España vuelve a imponerse a Ucrania y sella su pase para la segunda fase de clasificación para el Mundial 2027
- El conjunto dirigido por Chus Mateo se deshizo sin problemas del combinado ucraniano (78-64)
- La selección consolida el liderato tras lograr cuatro victorias en cuatro partidos
La selección española de baloncesto volvió a derrotar a Ucrania y certificó su pase a la segunda pase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. El cuadro de Chus Mateo se impuso sin dificultades al combinado ucraniano (78-64), al que ha superado con holgura en los dos encuentros de esta ventana,
España fue por delante todo el encuentro y aceleró en el último cuarto para cerrar el duelo con una ventaja de 14 puntos. 'La Familia' suma cuatro triunfos en cuatro partidos y lidera en solitario el grupo A.
La selección domina, pero se muestra errática en la canasta rival
España empezó dominando, con un ritmo muy alto de balón y siendo muy agresivo en defensa, con Santi Yusta metiendo dos triples en sus primeros dos intentos y escapándose con una ventaja de diez puntos (14-4).
Ucrania no era capaz de encontrar su ritmo, en ataque posicional no estaba acertado debido a la gran defensa de España y, encima, se cargaba pronto de faltas. El primer cuarto lo dominó la selección nacional por completo, aunque con bajo ritmo de anotación (16-9).
El segundo cuarto fue menos dinámico desde el principio y eso le dio alas a Ucrania para ir recortando la distancia que había conseguido, aprovechándose además de las múltiples rotaciones de un Chus Mateo que a los trece minutos ya había puesto en pista a sus 12 jugadores convocados. Pustovyi emergió como el gran recurso ofensivo de los visitantes, pero no lo acaba de transformar en puntos (23-13).
En los últimos cinco minutos del primer tiempo Ucrania se puso seria, Voinalovych lideró a los suyos con 7 puntos y el parcial de los ucranianos se iba al 0-8, con 23-21 en el marcador, momento en el que Chus Mateo recurrió a su quinteto inicial para ir poniendo las cosas en su sitio. Sergi Martínez rompió ese parcial negativo y Jaime Fernández, con un triple sobre la bocina, dejó la ventaja en siete para irse a vestuarios (28-21).
'La Familia' acelera en el último cuarto para sellar el triunfo
Tras el descanso, parecía que ‘La Familia’ se escapaba en el marcador gracias al empuje de Sergi Martínez y Fran Guerra, con ocho y siete puntos los máximos anotadores españoles, pero Ucrania se nutrió de tiros libres y de una buena defensa para volver a meterse en el partido gracias a Skapintsev y un Tyrtyshnyk que con un triple castigó las pérdidas de España, poniendo el 38-34.
Chus Mateo recurrió al veterano Pierre Oriola y su conexión con Ferran Bassas, unida al acierto exterior de Francis Alonso y a la defensa más aguerrida de los locales volvió a igualar el parcial. El tercer cuarto acabó con un triple de Brovov y, como pasó en el segundo cuarto, la igualdad reinaba (22-22) y eso beneficiaba a España, que se iba al banquillo con 52-43.
La máxima renta por entonces en el marcador en favor de España (+12) llegó tras un triple de Pierre Oriola, que claramente estaba liderando a la selección nacional y fue ovacionado por el Palacio de los Deportes de Oviedo cuando fue cambiado rozando el doble-doble con 12 puntos y 8 rebotes. Ucrania lo intentaba, pero Paulí cerraba un rebote ofensivo y España dejaba el partido listo para sentencia con 65-48.
Terminó de cerrar el partido ‘La Familia’ a lomos de Francis Alonso, que levantó al público asturiano gracias a su gran ritmo con balón y a su acierto en el tiro exterior, yéndose a banquillos como máximo anotador con 12 puntos.
La máxima ventaja para los españoles llegó a ser de +19 y, finalmente, aunque Ucrania intentó maquillar, el marcador se fue a un 78-64 que mantiene a la España de Chus Mateo invicta y ya matemáticamente clasificada para la segunda fase de la clasificación al Mundial 2027.