Se suspende el Sporting de Gijón - Leganés por el fallecimiento de un aficionado local en las gradas

El encuentro entre Sporting de Gijón y Leganés de este domingo, correspondiente a la jornada 28 de Segunda División, fue suspendido por el fallecimiento de un aficionado del equipo asturiano en la grada sureste del estadio El Molinón que obligó a detener el partido.

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.

Mediante un comunicado, el Sporting lamentó el fallecimiento del aficionado, envió su "apoyo y cariño a familiares y amigos", y agradeció "el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de ambas aficiones".

El hombre, que responde a las siglas C. R. G., había acudido al encuentro con su nieto, que también necesitó asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad por lo acontecido.