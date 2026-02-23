Milano Cortina 2026: los mejores Juegos Olímpicos de Invierno para Noruega, Italia, España y también para Brasil

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 serán de grato recuerdo para muchos, entre ellos los aficionados españoles. Ya hemos dado buena cuenta del éxito que suponen las tres medallas del esquí de montaña y el hito histórico que supone para nuestro país. Pero también han roto su techo Noruega e Italia, la anfitriona.

La delegación escandinava puso el listón muy alto en los anteriores Juegos de Pekín 2022: 37 medallas (16 oros, 8 platas y 13 bronces). En Milano Cortina se han superado con 41 en total, 18 de ellas de oro, 12 de plata y once de bronce.

Su principal granero ha sido una vez más el esquí de fondo, donde Johannes Klaebo se ha convertido en el gran dominador y leyenda viva de este deporte: seis oros y haciendo pleno. Un séptimo oro lo ganaron las integrantes del relevo femenino. A eso se suman dos platas y cinco bronces; 14 en total.

El biatlón es otra mina para Noruega con once medallas, tres de ellas de oro, y en saltos tampoco les ha ido mal con cinco medallas en total, dos de ellas de oro de Anna Odine Stroem. Otro nombre propio para los noruegos es Jens Luraas Oftebro: tres oros en combinada nórdica, uno de ellos en equipo. No son tantas como Klaebo, pero también es pleno.

01.15 min Transcripción completa a siete y medio. Mira el noruego por fuera. Bueno, bueno, bueno. Está esto interesantísimo. Y ahora es el noruego Qué brutalidad, qué brutalidad. Está atacando en ese tramo de subida Cómo intenta poner distancia. Y ahora el que está pagando el esfuerzo es Girbonen, que se va a tener que conformar mucho me temo con su segunda medalla de bronce en esta combinada nórdica las dos en trampolín corte y otro en trampolín largo. Y qué distancia ha puesto el noruego. Bueno, pues este hombre va volando, está volando el noruego hacia su segunda medalla, dos segundos ya está celebrando su bicampeonato olímpico. Sensacional Jens Lüros Uftebro. Fue plata hace cuatro años en Pekín y consigue el oro. Cuatro años después en Milán Cortina.. su segundo oro. Ganó el corto, gana el largo. Doble campeón olímpico Jens Louros Uftebro. El noruego Lamparter repite plata del corto y Girmonen, el finlandés encantado con su medalla de bronce, es algo histórico, algo curiosísimo, pero se repite en la combinada nórdica el mismo podio del trampolín corto en el trampolín largo y eso es El noruego Jens Luraas Oftebro logra su segundo oro en combinada nórdica en Milano Cortina 2026

También han sido los mejores Juegos para la anfitriona Italia. Venían de hacer 17 medallas en Pekín 2022 (dos oros), pero su techo estaba en Lillehammer 1994 con 20 (siete oros). Echan el telón en casa con 30 medallas, 10 oros, seis platas y cuatro bronces.

01.40 min Transcripción completa de estar ahí arriba ya está ya está explícame técnicamente eso técnicamente eso no hagas ni un fallo a ver a ver qué bien esquiado fíjate ahí que línea por encima todo el sufrimiento de 10 meses la lesión que se hizo en los campeonatos nacionales. Ojo, ahí ha perdido tiempo, ¿eh? Bueno. Ha perdido tiempo. Pero ha ido muy suave. Pero gana 72 Sí, sí, sí. No, no, se está manteniendo la distancia que tenía, si no me equivoco. Y la verdad es que fíjate que.. es que yo creo que está en estos momentos esquiando un punto por encima técnicamente mejor que el resto de corredoras Que cualquiera. Qué seguridad sobre el exterior, qué dinamismo, no hay ni un momento que esté quieta. 84, 84 está yendo más. Es la primera esquiadora en la primera y la segunda manga que va más en cada uno de los tiempos parciales Fabulosa Federica Brignone. Pues como vemos no está siguiendo las órdenes de equipo porque está a fondo. No, lo que le han dicho, a por el oro, pues a por el oro. Sin duda, sin duda, pero con los 74 que tenía ventaja, pues bueno, 96, bueno, esto va a ser un piñero en toda regla. Bueno, atención, porque ya había sacado 75 centésimas a las de atrás y un segundo a Micaela Sifrin y aquí puedo aumentarlo, lo tiene, lo tiene Federica Briñone va a sumar una quinta medalla en su palmarés olímpico ahí tienen campeona olímpica de gigante la tigresa Federica Briñone en su quinta carrera, 10 meses lesionada, otra medalla más, bronce en gigante 2018, plata 2022 en gigante, bronce en la combinada de Pekín, oro en el supergigante y oro en el gigante. Hay que descubrirse ante la tigresa ¿Cómo hacen sus compañeras? Absolutamente, qué bajadón y Federica Brignone gana el eslalon gigante y se cuelga su segundo oro en Milano Cortina 2026

Históricamente sus mejores resultados eran en esquí, que este año les ha dado dos oros de Federica Brignone, más una plata y dos bronces. Pero en Milano Cortina se han 'colado' en disciplinas donde dominaban otros países como el luge, con dos oros y dos bronces; el patinaje de velocidad, con cuatro oros y el doblete de Francesca Lollobrigida entre ellos.

00.38 min Transcripción completa Francesca Avanti, Francesca Avanti se va a colocar en primera posición y vaya crono que va a conseguir ahí está 354, 28 récord olímpico, ha batido el crono de iren shoot en 356 93 la neerlandesa que le batió la única Lolobrígida, oro fulgurante, maravilloso, en casa, 35 años Muy decepcionante cómo se ha quedado en los Países Bajos que tenía tres aspirantes a medalla y aquí no ha conseguido ninguna. Y aquí la gran heroína imágenes de las tres que van a subir al podio lo vamos a dejar y con la gran.. Francesca Lolo, que se merece el reconocimiento, no tan solo de Italia entera, sino del mundo del patinaje de velocidad lo dejamos por hoy desde este estadio del patinaje de velocidad aquí en Milán. Hasta mañana hasta mañana Francesca Lollobrigida, campeona en patinaje de velocidad en 3.000 m

Pero el público local también 'alucinó' con el doblete en skicross de Simone Deromedis y Federico Tomasoni, así como el oro en persecución de 10km en biatlón logrado por Lisa Vittozzi.

El otro listón superado es el de España. Gracias a la inclusión del esquí de montaña en el programa olímpico, por primera vez la delegación española se lleva a casa tres medallas en una misma cita olímpica. Además, gracias al oro de Oriol Cardona en la prueba de sprint se rompe un mal fario que duraba desde Sapporo 1972 con Paco Fernández Ochoa.

09.25 min Transcripción completa Seguro que desde Berga para Odd, desde Bañoles para Oriol, están ahora mismo que se suben por las paredes porque no es para menos. Aquí viene el rayo. El primero que sale al escenario de la batalla deportiva Aquí tenemos a los gladiadores de la esquí de la montaña, grandísimo Ott Ferrer, grandísimo Tibo Anselmet Entró en la repesca, pero no se fíen, no se fíen que es buenísimo y este no perdona y es número uno del mundo en este momento en la general. Es muy bueno y lo va a hacer bien. Sí, y Oriol Cardona, lo he dicho muy bien, Nico Molina, ya no hay que dejarse nada. Sonrisa más amplia cada vez más. El saludo, si hay un momento en el que darlo todo después de años ganando el campeonato de Europa, el campeonato del mundo, la copa del mundo y lo que sea, es hoy, hoy es el día. Aquí y ahora. Nikita Filipov, el hombre que lleva siempre el traje por fuera. ¿Cómo decís vosotros? El mono por fuera de las gotas Ahí va. Ahí lo tenemos. Es un, por supuesto, un esquiador buenísimo. Decía Oriol Cardona que no le quería, No le querían los rombos porque hace unas líneas un poco especiales. Esperemos que no sea hoy. Raras. Raras, sí John Kirchler, fino, elegante, potente. No levanta ni la nieve como tampoco su compañero de equipo Arno Lieta. Ahí le tenemos a Arno Lieta en el mejor estado de forma que le hemos visto en los últimos dos años. Alto, espigado y potentísimo. Ahí va, dos suizos en la final, dos españoles en la final, un francés y un atleta independiente Nikita Filipov con el número 8. Ya antes le veíamos en la cámara de preparación en nada, con su traje, con su mono, gesticulando, gesticulándose, metiéndose en la competición ahí vemos ahora aparentemente súper y realmente concentrado mirando al suelo oriol cardona gesto habitual, mirando hacia arriba. El casco de los españoles muy reconocibles. Queremos verlos los dos primeros ...ese amarillo lo respetamos mucho... ...y el rojo también... ...pero queremos ver los cascos de los españoles.. lo respetamos porque lo merecen y ellos mismos se han ganado el respeto por supuesto yo digo mira 14-14-36 carrera para la historia. No sabemos qué pasará, amigos y amigas, no sabemos qué pasará Nico Molina, pero igual que antes, hasta aquí ya han hecho historia. Totalmente Vamos a continuar. ¿Cómo hacéis vosotros en los entrenamientos? ¿Con tener la respiración, no? ¿Medir las pulsaciones? Coge aire, abajo, bastones. Vamos a ver el silencio, silencio. Van por las dos calles exteriores Oriol, Cardona y Oth. Han salido un pelín recesados los españoles, pero Oriol va a querer coger la primera posición también mucha lucha por entrar primero a los rombos. Atención a Nolieta y John Kisler, los dos suites por delante. Los españoles intentando buscar la primera posición. ¡Qué línea de cuatro? ¿Qué línea de cuatro se va a formar con Parece que los dos suizos van a poder posicionarse, pero las colas de los dos Nikita Filipov intentando llegar? Y Thibault es el mes retrasado. Va a haber suizos son de nuestros españoles vamos a ver otz ferrer con el número 6 Oriol cardona con el número 1 parte izquierda parte derecha de los rombos los dos primeros rombos, vamos a ver ahí, los dos suizos, los dos españoles, el atleta independiente y Thibaut Anselmé, Arnoleta, Oriol, ya está llegando, Oriol, ya está llegando, Ott Ferrer en ese Gesto agónico, ojo a los dos suizos que van muy potentes Oriol Cardona va a abrir gas aquí porque lo tiene, porque va reservando detrás, Arnoleta se va a abrir al lado para intentar pasarlo. Tiene la cena, los demás están muy fuertes, pero ahí va, ahí va. Ojo, kisler kisler ha atacado con la primera posición lieta se queda y Oriol cardona oriol cardona adelanta a arnolieta y quiere adelantar a John Kistler, está abriendo gas como tú decías, está apretando a tope todo el grifo, llegan a la transición emparejados. Importantísima la transición, Oriol la empieza bien, esquiza al aro, coge el gancho, lo coge, lo bloquea Ahí va. Esquiz para arriba. Sale primero. Sale primero. Y fíjate cómo patea. Fíjate cómo está subiendo Oriol Cardona. Otro piezo Ha tropezado John Kirchner. Filipov también. Atención porque se queda solo. Se queda solo Oriol Cardona con ventaja, pero tiene que saber manejarlo en la transición. Tropiezan todos, Oriol empieza ahí, ping uno, ping dos, bloquea las dos fijaciones, coge bastiones y va por el oro, vamos a por ello. Le queda una transición, le queda una transición a Oriol Cardona con 2-9 de ventaja. Atención que tiene.. ahí. Ott va muy bien, Ott va muy bien, Oriol lo tiene, si no falla solo depende ahora mismo de él mismo y Ott va con ellos, va luchando la contigo Anselmet, vemos la transición de Oriol. Transición para la gloria, entra primero Oriol Cardona, atención porque llega John Kirchler, Thibaut Anselmet y no vemos a Ot Ferrer, sale primero Oriol Cardona. Sale primero Oriol Cardona y va a empezar el camino hacia la gloria olímpica. Filipov segundo. Lieta tercero, Anselmé cuarto, Ott Ferrer quinto ya retrasado. Ahí tenemos a Oriol Cardona en las curvas que le llevan hacia el triunfo, hacia el oro olímpico. Venía aquí con el cartel de favorito, ha hecho un carrerón, abrió Gas, se colocó primero, el salto definitivo hacia el Olimpo, ahí está Oriol Cardona, camino del oro, cada vez más cerca, el esquí de montaña que debuta la primera medalla, tiene tiempo de mirar hacia atrás y Oriol Cardona es campeón olímpico, el primero de la historia de esquí de España. Otra medalla para España, medalla de oro. Paco Fernández Ochoa ya no está solo en el Olimpo del Oro 54 años después esquí de montaña, tú te hubieras emocionado como nosotros. Oriol Cardona, campeón olímpico Oriol el oro olímpico de hoy tiene nombre es Oriol la historia del esquí de montaña tiene nombre, es Oriol, es España, Ott ha estado ahí, ha hecho también un gran Oriol Cardona rompe 54 años de sequía tras lograr el oro olímpico de esquí de montaña

¿Y qué decir de Brasil? El país sudamericano puede presumir de haber logrado el primer oro de su historia, aunque tiene truco: Lucas Pinheiro Braathen ganó el súper gigante compitiendo por primera vez en su carrera bajo bandera 'verdeamarela'. De padre noruego y madre brasileña tiene la doble nacionalidad, pero hasta 2023 en que se 'divorció' de su federación nacional había competido para Noruega. Habría sido un oro más y ya se llevan bastantes; hay que repartir.