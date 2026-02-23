Milano Cortina 2026: los mejores Juegos Olímpicos de Invierno para Noruega, Italia, España y también para Brasil
- La delegación escandinava rompe su techo con un total de 41 medallas y 18 de ellas de oro
- Italia logra 30 preseas, 10 oros; España vuelve a ganar un oro 54 años después y Brasil el primero de su historia
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 serán de grato recuerdo para muchos, entre ellos los aficionados españoles. Ya hemos dado buena cuenta del éxito que suponen las tres medallas del esquí de montaña y el hito histórico que supone para nuestro país. Pero también han roto su techo Noruega e Italia, la anfitriona.
La delegación escandinava puso el listón muy alto en los anteriores Juegos de Pekín 2022: 37 medallas (16 oros, 8 platas y 13 bronces). En Milano Cortina se han superado con 41 en total, 18 de ellas de oro, 12 de plata y once de bronce.
Su principal granero ha sido una vez más el esquí de fondo, donde Johannes Klaebo se ha convertido en el gran dominador y leyenda viva de este deporte: seis oros y haciendo pleno. Un séptimo oro lo ganaron las integrantes del relevo femenino. A eso se suman dos platas y cinco bronces; 14 en total.
El biatlón es otra mina para Noruega con once medallas, tres de ellas de oro, y en saltos tampoco les ha ido mal con cinco medallas en total, dos de ellas de oro de Anna Odine Stroem. Otro nombre propio para los noruegos es Jens Luraas Oftebro: tres oros en combinada nórdica, uno de ellos en equipo. No son tantas como Klaebo, pero también es pleno.
También han sido los mejores Juegos para la anfitriona Italia. Venían de hacer 17 medallas en Pekín 2022 (dos oros), pero su techo estaba en Lillehammer 1994 con 20 (siete oros). Echan el telón en casa con 30 medallas, 10 oros, seis platas y cuatro bronces.
Pero el público local también 'alucinó' con el doblete en skicross de Simone Deromedis y Federico Tomasoni, así como el oro en persecución de 10km en biatlón logrado por Lisa Vittozzi.
El otro listón superado es el de España. Gracias a la inclusión del esquí de montaña en el programa olímpico, por primera vez la delegación española se lleva a casa tres medallas en una misma cita olímpica. Además, gracias al oro de Oriol Cardona en la prueba de sprint se rompe un mal fario que duraba desde Sapporo 1972 con Paco Fernández Ochoa.
¿Y qué decir de Brasil? El país sudamericano puede presumir de haber logrado el primer oro de su historia, aunque tiene truco: Lucas Pinheiro Braathen ganó el súper gigante compitiendo por primera vez en su carrera bajo bandera 'verdeamarela'. De padre noruego y madre brasileña tiene la doble nacionalidad, pero hasta 2023 en que se 'divorció' de su federación nacional había competido para Noruega. Habría sido un oro más y ya se llevan bastantes; hay que repartir.
Mención especial: Países Bajos y el patinaje de velocidad
Mención especial merecen los Países Bajos, que han igualado su segundo mejor resultado en el palmarés. Pero sorprende en un país sin apenas pistas de nieve y sin más deportes de invierno que el patinaje de velocidad.
Tanto en pista larga como en pista corta, las 20 preseas neerlandesas han venido de ahí, con diez oros repartidos equitativamente entre las dos pistas. Jutta Leerdam, Femke Kok, Jorritt Bergsma y Marijke Groenewoud han sido otros de los nombres propios de estos Juegos, los mejores de la historia para más de un país.