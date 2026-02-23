Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Milano Cortina 2026: los mejores Juegos Olímpicos de Invierno para Noruega, Italia, España y también para Brasil

  • La delegación escandinava rompe su techo con un total de 41 medallas y 18 de ellas de oro
  • Italia logra 30 preseas, 10 oros; España vuelve a ganar un oro 54 años después y Brasil el primero de su historia
Resumen en vídeo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 | Ver
Milano Cortina 2026: los Juegos Olímpicos de Invierno, resumidos en un minuto
Óscar López Canencia
Óscar López Canencia

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 serán de grato recuerdo para muchos, entre ellos los aficionados españoles. Ya hemos dado buena cuenta del éxito que suponen las tres medallas del esquí de montaña y el hito histórico que supone para nuestro país. Pero también han roto su techo Noruega e Italia, la anfitriona.

La delegación escandinava puso el listón muy alto en los anteriores Juegos de Pekín 2022: 37 medallas (16 oros, 8 platas y 13 bronces). En Milano Cortina se han superado con 41 en total, 18 de ellas de oro, 12 de plata y once de bronce.

Seis oros en seis pruebas: los inmejorables Juegos de 'SuperKlaebo' en Milano Cortina 2026
Seis oros en seis pruebas: los inmejorables Juegos de 'SuperKlaebo' en Milano Cortina 2026 RUBÉN HERAS / ÓSCAR LÓPEZ / RODRIGO ÁLAMO

Su principal granero ha sido una vez más el esquí de fondo, donde Johannes Klaebo se ha convertido en el gran dominador y leyenda viva de este deporte: seis oros y haciendo pleno. Un séptimo oro lo ganaron las integrantes del relevo femenino. A eso se suman dos platas y cinco bronces; 14 en total.

El biatlón es otra mina para Noruega con once medallas, tres de ellas de oro, y en saltos tampoco les ha ido mal con cinco medallas en total, dos de ellas de oro de Anna Odine Stroem. Otro nombre propio para los noruegos es Jens Luraas Oftebro: tres oros en combinada nórdica, uno de ellos en equipo. No son tantas como Klaebo, pero también es pleno.

Para todos los públicos JJOO Milano Cortina 2026: segundo oro de Oftebro en combinada - Combinada Nórdica JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Transcripción completa

a siete y medio.

Mira

el noruego por fuera.

Bueno, bueno, bueno.

Está esto interesantísimo.

Y ahora es el noruego

Qué brutalidad, qué brutalidad.

Está atacando en ese tramo de subida

Cómo intenta poner distancia.

Y ahora el que está pagando el esfuerzo es Girbonen, que se va a tener que

conformar

mucho me temo con su segunda medalla de bronce en esta combinada nórdica las

dos en trampolín corte

y otro en trampolín largo.

Y qué distancia ha puesto el noruego.

Bueno, pues este hombre va volando, está volando el noruego hacia su

segunda medalla,

dos segundos ya está celebrando su bicampeonato

olímpico. Sensacional Jens Lüros Uftebro.

Fue

plata hace cuatro años en Pekín y consigue el oro.

Cuatro años después en Milán Cortina..

su segundo oro. Ganó el corto, gana el largo.

Doble campeón olímpico

Jens Louros Uftebro.

El noruego Lamparter repite plata del corto

y Girmonen, el finlandés encantado con su medalla de bronce, es

algo histórico, algo curiosísimo, pero se repite en la combinada nórdica

el mismo podio del trampolín corto en el trampolín largo y eso es

El noruego Jens Luraas Oftebro logra su segundo oro en combinada nórdica en Milano Cortina 2026

También han sido los mejores Juegos para la anfitriona Italia. Venían de hacer 17 medallas en Pekín 2022 (dos oros), pero su techo estaba en Lillehammer 1994 con 20 (siete oros). Echan el telón en casa con 30 medallas, 10 oros, seis platas y cuatro bronces.

Para todos los públicos Federica Brignone gana el eslalon gigante en Milano Cortina - Esquí Alpino JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Transcripción completa

de estar ahí arriba

ya está ya está explícame técnicamente eso técnicamente eso no hagas ni un

fallo a ver a ver

qué bien esquiado fíjate ahí que línea por encima todo el sufrimiento de 10

meses la lesión que se

hizo en los campeonatos nacionales.

Ojo, ahí ha perdido tiempo, ¿eh?

Bueno. Ha perdido tiempo.

Pero ha ido muy suave.

Pero gana 72

Sí, sí, sí. No, no, se está manteniendo la

distancia que tenía, si no me equivoco.

Y la verdad es que fíjate que..

es que yo creo que está en estos momentos esquiando un punto por encima

técnicamente mejor que el resto de corredoras

Que cualquiera. Qué seguridad sobre el exterior, qué

dinamismo, no hay ni un momento que esté quieta.

84, 84 está

yendo más. Es la primera esquiadora en la primera

y la segunda manga que va más en cada uno de los tiempos parciales

Fabulosa Federica Brignone.

Pues como vemos no está siguiendo las órdenes de equipo porque

está a fondo. No, lo que le han dicho, a por el oro,

pues a por el oro.

Sin duda, sin duda, pero con los 74 que tenía ventaja, pues bueno, 96,

bueno, esto va a ser un piñero en toda regla.

Bueno, atención, porque ya había sacado 75 centésimas

a las de atrás y un segundo a Micaela Sifrin y aquí puedo aumentarlo, lo

tiene, lo tiene Federica

Briñone va a sumar una quinta medalla en su palmarés olímpico ahí tienen

campeona olímpica de gigante

la tigresa Federica Briñone en su quinta carrera, 10 meses lesionada,

otra medalla más,

bronce en gigante 2018, plata 2022 en gigante, bronce en la combinada de

Pekín,

oro en el supergigante y oro en el gigante.

Hay que descubrirse ante la tigresa

¿Cómo hacen sus compañeras?

Absolutamente, qué bajadón y

Federica Brignone gana el eslalon gigante y se cuelga su segundo oro en Milano Cortina 2026

Históricamente sus mejores resultados eran en esquí, que este año les ha dado dos oros de Federica Brignone, más una plata y dos bronces. Pero en Milano Cortina se han 'colado' en disciplinas donde dominaban otros países como el luge, con dos oros y dos bronces; el patinaje de velocidad, con cuatro oros y el doblete de Francesca Lollobrigida entre ellos.

Para todos los públicos Francesca Lollobrigida, oro en patinaje de velocidad en 3.000m - Patinaje de velocidad JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Transcripción completa

Francesca Avanti, Francesca Avanti se va a colocar en primera posición y vaya

crono que va a conseguir

ahí está 354, 28 récord olímpico, ha

batido el crono de iren shoot en 356 93 la neerlandesa que le batió la única

Lolobrígida, oro fulgurante, maravilloso, en casa, 35 años

Muy decepcionante cómo se ha quedado en los Países Bajos

que tenía tres aspirantes a medalla y aquí no ha conseguido ninguna.

Y aquí la gran heroína

imágenes de las tres que van a subir al podio lo vamos a dejar y con la gran..

Francesca Lolo, que se merece el reconocimiento, no tan solo de Italia

entera, sino

del mundo del patinaje de velocidad lo dejamos por hoy desde este estadio del

patinaje de

velocidad aquí en Milán.

Hasta mañana

hasta mañana

Francesca Lollobrigida, campeona en patinaje de velocidad en 3.000 m

Pero el público local también 'alucinó' con el doblete en skicross de Simone Deromedis y Federico Tomasoni, así como el oro en persecución de 10km en biatlón logrado por Lisa Vittozzi.

El otro listón superado es el de España. Gracias a la inclusión del esquí de montaña en el programa olímpico, por primera vez la delegación española se lleva a casa tres medallas en una misma cita olímpica. Además, gracias al oro de Oriol Cardona en la prueba de sprint se rompe un mal fario que duraba desde Sapporo 1972 con Paco Fernández Ochoa.

Para todos los públicos Milano Cortina 2026 | Oriol Cardona, oro olímpico en esquí de montaña - Esquí de Montaña JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Transcripción completa

Seguro que desde Berga para Odd, desde Bañoles para Oriol, están ahora mismo

que se suben por las paredes porque no es para

menos. Aquí viene el rayo.

El primero que sale al escenario de la batalla deportiva

Aquí tenemos a los gladiadores de la esquí de la montaña, grandísimo Ott

Ferrer, grandísimo Tibo Anselmet

Entró en la repesca, pero no se fíen, no se fíen que es buenísimo y este no

perdona y es número uno del mundo en este momento en la general.

Es muy bueno y lo va a hacer bien.

Sí, y Oriol Cardona, lo he dicho muy bien,

Nico Molina, ya no hay que dejarse nada.

Sonrisa más amplia cada vez más.

El

saludo, si hay un momento en el que darlo todo después de años ganando el

campeonato de Europa, el campeonato del mundo, la copa del mundo

y lo que sea, es hoy, hoy es el día.

Aquí y ahora. Nikita Filipov, el hombre que

lleva siempre el traje por fuera.

¿Cómo decís vosotros?

El mono por fuera de las gotas

Ahí va. Ahí lo tenemos.

Es un, por supuesto, un esquiador buenísimo.

Decía Oriol Cardona que no le quería,

No le querían los rombos porque hace unas líneas un poco especiales.

Esperemos que no sea hoy.

Raras. Raras, sí

John Kirchler, fino, elegante, potente.

No levanta ni la nieve como tampoco su compañero de equipo

Arno Lieta. Ahí le tenemos a Arno Lieta en el mejor

estado de forma que le hemos visto

en los últimos dos años.

Alto, espigado y potentísimo.

Ahí va, dos suizos en la final, dos

españoles en la final, un francés y un atleta independiente

Nikita Filipov con el número 8.

Ya antes le veíamos en la cámara de preparación

en nada, con su traje, con su mono, gesticulando, gesticulándose,

metiéndose en la competición

ahí vemos ahora aparentemente súper y realmente concentrado mirando al suelo

oriol cardona

gesto habitual, mirando hacia arriba.

El casco de los españoles muy reconocibles.

Queremos verlos los dos primeros

...ese amarillo lo respetamos mucho...

...y el rojo también...

...pero queremos ver los cascos de los españoles..

lo respetamos porque lo merecen y ellos mismos se han ganado el respeto por

supuesto yo digo mira 14-14-36

carrera para la historia.

No sabemos qué pasará, amigos y amigas, no sabemos qué pasará Nico Molina, pero

igual que antes, hasta aquí ya han hecho historia.

Totalmente

Vamos a continuar. ¿Cómo hacéis vosotros en los

entrenamientos?

¿Con tener la respiración, no?

¿Medir las pulsaciones?

Coge

aire, abajo, bastones.

Vamos a ver el silencio, silencio.

Van por las dos calles exteriores

Oriol, Cardona y Oth.

Han salido un pelín recesados los españoles, pero Oriol va a querer coger

la primera posición también

mucha lucha por entrar primero a los rombos.

Atención a Nolieta y John Kisler, los dos suites por delante.

Los españoles intentando buscar la primera posición.

¡Qué línea de

cuatro? ¿Qué línea de cuatro se va a formar con

Parece que los dos suizos van a poder posicionarse, pero las colas de los dos

Nikita Filipov intentando llegar?

Y Thibault es el mes retrasado.

Va a haber

suizos son de nuestros españoles

vamos a ver otz ferrer con el número 6 Oriol cardona con el número 1 parte

izquierda parte derecha de los rombos

los dos primeros rombos, vamos a ver ahí, los dos suizos, los dos españoles,

el atleta independiente y

Thibaut Anselmé, Arnoleta, Oriol, ya está llegando, Oriol, ya está llegando,

Ott Ferrer en ese Gesto agónico, ojo a los dos suizos que van muy potentes

Oriol Cardona va a abrir gas aquí porque lo tiene, porque va reservando

detrás, Arnoleta se va a abrir al lado para

intentar pasarlo. Tiene la cena, los demás están muy

fuertes, pero ahí va, ahí va.

Ojo,

kisler kisler ha atacado con la primera posición lieta se queda y Oriol cardona

oriol cardona adelanta a arnolieta y quiere

adelantar a John Kistler, está abriendo gas como tú decías, está apretando a

tope todo el grifo, llegan a la transición

emparejados. Importantísima la transición, Oriol la

empieza bien, esquiza al aro, coge el gancho, lo coge, lo bloquea

Ahí va. Esquiz para arriba.

Sale primero. Sale primero.

Y fíjate cómo patea.

Fíjate cómo está subiendo Oriol Cardona.

Otro piezo

Ha tropezado John Kirchner.

Filipov también. Atención porque se queda solo.

Se queda solo Oriol

Cardona con ventaja, pero tiene que saber manejarlo en la transición.

Tropiezan todos, Oriol empieza ahí, ping uno,

ping dos, bloquea las dos fijaciones, coge bastiones y va por el oro, vamos a

por ello.

Le queda una transición, le queda una transición

a Oriol Cardona con 2-9 de ventaja.

Atención que tiene..

ahí. Ott va muy bien, Ott va muy bien, Oriol

lo tiene, si no falla solo depende ahora mismo de él mismo y Ott va con

ellos, va luchando la

contigo Anselmet, vemos la transición de Oriol.

Transición para la gloria, entra primero Oriol Cardona, atención

porque llega John Kirchler, Thibaut Anselmet y no vemos a Ot Ferrer, sale

primero

Oriol Cardona. Sale primero Oriol Cardona y va a

empezar el camino hacia la gloria olímpica.

Filipov segundo. Lieta

tercero, Anselmé cuarto, Ott Ferrer quinto ya retrasado.

Ahí tenemos a Oriol Cardona en las curvas

que le llevan hacia el triunfo, hacia el oro olímpico.

Venía aquí con el cartel de favorito, ha hecho un

carrerón, abrió Gas, se colocó primero, el salto definitivo hacia el Olimpo,

ahí está Oriol Cardona,

camino del oro, cada vez más cerca, el esquí de montaña que debuta la primera

medalla, tiene tiempo de

mirar hacia atrás y Oriol Cardona es campeón olímpico, el primero de la

historia

de esquí de España.

Otra medalla para España, medalla de oro.

Paco

Fernández Ochoa ya no está solo en el Olimpo del Oro 54 años después esquí de

montaña, tú te hubieras emocionado como nosotros.

Oriol Cardona, campeón olímpico

Oriol el oro olímpico de hoy tiene nombre es Oriol la historia del esquí

de montaña

tiene nombre, es Oriol, es España, Ott ha estado ahí, ha hecho también un gran

Oriol Cardona rompe 54 años de sequía tras lograr el oro olímpico de esquí de montaña

¿Y qué decir de Brasil? El país sudamericano puede presumir de haber logrado el primer oro de su historia, aunque tiene truco: Lucas Pinheiro Braathen ganó el súper gigante compitiendo por primera vez en su carrera bajo bandera 'verdeamarela'. De padre noruego y madre brasileña tiene la doble nacionalidad, pero hasta 2023 en que se 'divorció' de su federación nacional había competido para Noruega. Habría sido un oro más y ya se llevan bastantes; hay que repartir.

Lucas Pinheiro, la samba de oro de Milano Cortina 2026: primer campeón latino en unos Juegos Olímpicos de Invierno
Lucas Pinheiro, la samba de oro de Milano Cortina 2026: primer campeón latino en unos Juegos Olímpicos de Invierno RUBÉN HERAS / ÓSCAR LÓPEZ

Mención especial: Países Bajos y el patinaje de velocidad

Mención especial merecen los Países Bajos, que han igualado su segundo mejor resultado en el palmarés. Pero sorprende en un país sin apenas pistas de nieve y sin más deportes de invierno que el patinaje de velocidad.

Para todos los públicos Jutta Leerdam, oro en los 1000 m de patinaje de velocidad en Milano Cortina - Patinaje de velocidad JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Transcripción completa

del circuito, que fuera medalla de bronce en el último mundial,

segunda de la Copa del Mundo y aquí se corona como campeona olímpica, se vengó

de Takagi,

Mio Takagi, por tanto, Yuta Leram, oro,

Femke Kok, plata, Países Bajos, borra el celo del casillero

y consigue incrementar su cuenta a 135 medallas olímpicas

del país que más cosecha ha tenido en esta modalidad.

su

país, en su propio país, diciendo que si ella viaja, se desplaza en avión

aparte, con un avión

particular respecto del resto del equipo, bueno, las lágrimas, el rimel

que se le corre con el

310 milésimas a 28 centésimas.

Ha quedado Femke Kok, medalla de

plata. Por tanto, por fin Países Bajos tiene

una buena noticia tras dos jornadas.

Decíamos que

era extraño que en el 5.000 masculino no hubiera tras 38 años metal que

recoger para la delegación naranja.

Digamos la decepción de Femme Kekok.

Jutta Leerdam se cuelga el oro en los 1000 metros de patinaje de velocidad de Milano Cortina con récord olímpico

Tanto en pista larga como en pista corta, las 20 preseas neerlandesas han venido de ahí, con diez oros repartidos equitativamente entre las dos pistas. Jutta Leerdam, Femke Kok, Jorritt Bergsma y Marijke Groenewoud han sido otros de los nombres propios de estos Juegos, los mejores de la historia para más de un país.

Es noticia: