Barcelona y Baskonia se cruzarán en su semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026
- Kevin Punter vuelve a tiempo de acabar con el sueño de un gran UCAM Murcia (91-85)
- El Baskonia sobrevive a la reacción de La Laguna Tenerife y regresa a semifinales (91-81)
El Barça completó este viernes el cuadro de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto y, tras derrotar al UCAM Murcia por 91-85 en el último partido de cuartos de final, será el rival del Kosner Baskonia, que se impuso con anterioridad por 91-81 a La Laguna Tenerife en la segunda semifinal del este sábado.
La primera semifinal del torneo que se disputa en el Roig Arena hasta el domingo enfrentará al Real Madrid con el Valencia Basket.
El Barça y Punter reaccionan a tiempo
Kevin Punter reapareció este viernes como un ciclón dos semanas después de sufrir una lesión muscular que amenazaba con tenerle de baja un mes, para conducir al Barcelona a su semifinal y acabar con el sueño de un UCAM Murcia que durante muchos minutos dominó su encuentro de cuartos.
Guiado por unos intensos y brillantes Dylan Ennis y Devontae Cacok y con todos sus jugadores muy metidos, el equipo universitario parecía tener el choque controlado, con seis puntos de renta a falta de ocho minutos. Pero, entonces Punter, que ya había neutralizado un primer arreón murciano, reapareció para culminar su estelar actuación: 20 puntos en 20 minutos. Y el UCAM se quedó sin respuesta.
Parecía que el Barça empezaba a dudar, pero en el peor momento, ajustó su defensa y Laprovittola encontró a Willy Hernangómez y a Parra para resistir. A Punter, que de nuevo entró en trance, no hizo falta que le encontrara nadie y entre los cuatro montaron un parcial de 17-5 que dio la vuelta al partido y puso a prueba el temple del UCAM.
Baskonia, a semis tras dos años de ausencia
Por su parte, el Kosner Baskonia se impuso por 91-81 a La Laguna Tenerife en un partido en el que siempre estuvo por delante, aunque llegó a perder una ventaja de 16 puntos ante un equipo tinerfeño que logró empatar pero no fue capaz de culminar su remontada, con lo que el equipo vasco, en el que Trent Forrest fue su máximo anotador con 21 puntos, regresa a unas semifinales tras dos años de ausencia en el torneo.
Con la eliminatoria totalmente abierta ya en su tramo final, los nervios aparecieron por la pista del Roig Arena y sumar puntos se convirtió en un auténtico reto. Apenas 2-6 de parcial en 3 minutos, pero en ese contexto, el Tenerife se sentía más cómodo y fue capaz de empatar el partido (66-66, min.34).
En los últimos minutos, el físico del Baskonia terminó por imponerse y las segundas oportunidades le impulsaron hacia el triunfo. Además, los vitorianos contaban con la inspiración de Kurucs desde el triple para devolver una ventaja de 9 puntos con poco más de tres minutos por jugar.
El Tenerife todavía tuvo tiempo de dar el último susto a Baskonia con una jugada de 5 puntos con un triple de Thomas Scrubb y dos tiros libres de Aaron Doornekamp, pero no contó con la aparición de Howard. El escolta devolvió los 5 puntos con otro triple y otros dos tiros libres para darle la tranquilidad definitiva a un Baskonia que selló su triunfo con dos acciones de 2+1 seguidas de Forrest.
El final fue plácido para el Baskonia y pudo incluso rascar algunos segundos más en la pista Stefan Joksimovic, que se convirtió en el jugador más joven en disputar una Copa con el Baskonia con 17 años y tres meses.