Barcelona y Baskonia se cruzarán en su semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026

El Barça completó este viernes el cuadro de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto y, tras derrotar al UCAM Murcia por 91-85 en el último partido de cuartos de final, será el rival del Kosner Baskonia, que se impuso con anterioridad por 91-81 a La Laguna Tenerife en la segunda semifinal del este sábado.

La primera semifinal del torneo que se disputa en el Roig Arena hasta el domingo enfrentará al Real Madrid con el Valencia Basket.

El Barça y Punter reaccionan a tiempo Kevin Punter reapareció este viernes como un ciclón dos semanas después de sufrir una lesión muscular que amenazaba con tenerle de baja un mes, para conducir al Barcelona a su semifinal y acabar con el sueño de un UCAM Murcia que durante muchos minutos dominó su encuentro de cuartos. Guiado por unos intensos y brillantes Dylan Ennis y Devontae Cacok y con todos sus jugadores muy metidos, el equipo universitario parecía tener el choque controlado, con seis puntos de renta a falta de ocho minutos. Pero, entonces Punter, que ya había neutralizado un primer arreón murciano, reapareció para culminar su estelar actuación: 20 puntos en 20 minutos. Y el UCAM se quedó sin respuesta. Parecía que el Barça empezaba a dudar, pero en el peor momento, ajustó su defensa y Laprovittola encontró a Willy Hernangómez y a Parra para resistir. A Punter, que de nuevo entró en trance, no hizo falta que le encontrara nadie y entre los cuatro montaron un parcial de 17-5 que dio la vuelta al partido y puso a prueba el temple del UCAM.