El Clásico centra las miradas de unos cuartos de Copa de la Reina que arrancan con el interesante Atlético-Athletic

Ya están aquí los cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol, que arrancan con un interesante duelo entre dos clásicos del fútbol español, Atlético de Madrid y Athletic Club, que buscan un lugar en semifinales, la antesala de una final que ya disputó el año pasado el equipo madrileño y donde el sorteo ha deparado que solo llegue uno de los grandes, Real Madrid o FC Barcelona, que se cruzan en el duelo estrella de cuartos de final.

La gran cita de esta ronda, Real Madrid-Barça, será el broche perfecto a los cuartos de final, con su partido el jueves a las 21:00h. (La 2 y RTVE Play). El equipo azulgrana, vigente campeón del torneo tras superar al Atlético de Madrid en la final del año pasado, tratará de derrotar al club merengue, que busca seguir reduciendo su diferencia con las culés, grandes dominadoras del fútbol español en los últimos años.

Su último duelo, en la reciente final de la Supercopa, se lo llevó el equipo azulgrana gracias a los goles de Brugts y de Alexia Putellas (0-2), que superaron el muro que impuso Misa Rodríguez en la portería blanca. Las blancas llegarán, por tanto, con ganas de revancha y con la victoria por goleada al Deportivo Abanca (2-4) en Liga F como precedente positivo. También llegan de golear las culés, que se deshicieron del Sevilla por un claro 4-1 en el torneo liguero.