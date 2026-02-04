El Clásico centra las miradas de unos cuartos de Copa de la Reina que arrancan con el interesante Atlético-Athletic
- Real Madrid y FC Barcelona vuelven a verse las caras después de la disputada final de la Supercopa
- Copa de la Reina en directo: Atlético-Athletic Club, miércoles a las 18:30h. en TDP; Real Madrid-Barça, jueves a las 21:00h. en La 2
Ya están aquí los cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol, que arrancan con un interesante duelo entre dos clásicos del fútbol español, Atlético de Madrid y Athletic Club, que buscan un lugar en semifinales, la antesala de una final que ya disputó el año pasado el equipo madrileño y donde el sorteo ha deparado que solo llegue uno de los grandes, Real Madrid o FC Barcelona, que se cruzan en el duelo estrella de cuartos de final.
La gran cita de esta ronda, Real Madrid-Barça, será el broche perfecto a los cuartos de final, con su partido el jueves a las 21:00h. (La 2 y RTVE Play). El equipo azulgrana, vigente campeón del torneo tras superar al Atlético de Madrid en la final del año pasado, tratará de derrotar al club merengue, que busca seguir reduciendo su diferencia con las culés, grandes dominadoras del fútbol español en los últimos años.
Su último duelo, en la reciente final de la Supercopa, se lo llevó el equipo azulgrana gracias a los goles de Brugts y de Alexia Putellas (0-2), que superaron el muro que impuso Misa Rodríguez en la portería blanca. Las blancas llegarán, por tanto, con ganas de revancha y con la victoria por goleada al Deportivo Abanca (2-4) en Liga F como precedente positivo. También llegan de golear las culés, que se deshicieron del Sevilla por un claro 4-1 en el torneo liguero.
Atlético-Athletic, duelo de rachas contrapuestas
El Atlético de Madrid afronta su duelo contra el Athletic en la Copa este miércoles a las 18:30h. (Teledeporte y RTVE Play) envuelto en una mala dinámica de resultados, sin conocer la victoria en Liga en los últimos siete partidos y tras necesitar la tanda de penaltis para superar al Alhama CF en octavos de final del torneo del K.O. Unos resultados que acabaron con Víctor Martín fuera del banquillo rojiblanco. José Herrera, su sustituto, no ha conseguido de momento reconducir la situación de un equipo vivo aún en tres competiciones, a pesar de ver ya a diez puntos el podio liguero. Herrera no podrá contar con Rosa Otermín ni con Gio Queiroz.
Jugarán en casa, eso sí, ante un Athletic Club que llega a Alcalá de Henares con una inercia totalmente contraria a la de sus rivales. Situadas en la zona media alta de la tabla liguera y con solo dos derrotas en sus últimos trece partidos, el sueño copero está muy presente en las 'leonas' y tratarán de sobreponerse a las bajas para hacer frente a un Atlético con el que empató en la ida liguera. Tras superar al CE Europa en octavos por un claro 0-3, el Athletic llega cargado de ilusión a Alcalá.
Madrid CFF-UD Tenerife, este miércoles a las 19:00h., y el Real Sociedad-Levante Badalona, jueves a las 19:00h., completan los partidos de esta ronda de cuartos de final de Copa de la Reina.