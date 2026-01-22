España y Noruega se la juegan sin red en el Europeo de balonmano

Un año después, las selecciones de Noruega y España vuelven a verse las caras en un gran campeonato de balonmano y en una situación muy comprometida para las dos, que afrontan sin margen de error este Europeo 2026 tras sus respectivas derrotas en la última jornada de la primera fase.

Después de un buen arranque de campeonato para ambos combinados, el lunes España cayó ante Alemania (34-32) mientras que Noruega se inclinó ante Francia (20-17), con lo que las dos han pasado a la ronda principal sin puntos.

Eso hará que el encuentro de este jueves sea prácticamente una eliminatoria... casi lo mismo que ya ocurrió en el Mundial 2025, donde España y Noruego se enfrentaron precisamente en la primera jornada de la main round. Entonces los nórdicos ejercían de anfitriones en Baerum. Ahora, tras una primera fase en la que también han disfrutado de esa condición de locales, se trasladan a Herning (Dinamarca), donde España ya ha jugado la primera fase.

En ese precedente más inmediato, España llegó a ganar de cinco goles en la segunda parte, pero los escandinavos reaccionaron gracias al riesgo que tomaron con su juego sin portero (7 contra 6) y al liderazgo de la superestrella Sander Sagosen en los minutos decisivos.

El veterano Sagosen llega de nuevo en forma, aunque el combinado noruego se encuentra como el español en pleno proceso de renovación.

España se va a enfrentar además a uno de los equipos que mejor contragolpea en este campeonato y que más seguridad tiene en la portería con Torbjorn Bergerud.

Los de Jordi Ribera han mostrado concentración en todo momento, pero necesitarán mejorar tanto en defensa como en ataque para hacer frente a los rivales de esta ronda. El técnico de los Hispanos confía en esa progresión: "El equipo ha ido mejorando e irá mejorando a medida que vaya pasando la competición", ha comentado en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). No obstante, el de técnico ha dicho que "lo importante ahora es conseguir los dos puntos con Noruega".

"Está siendo un campeonato muy exigente a nivel físico y mental", ha reconocido por su parte Agustín Casado, uno de los veteranos del equipo.