Iñaki Urdangarín, Talant Dujshebaev, Alberto Urdiales y Mateo Garralda reviven el Europeo 1996 en Conexión Vintage

“En un Europeo, sobre todo los de aquella época, no hay ningún partido que te puedas tomar para rotar o hacer descansar al equipo”: así explica Talant Dujshebaev su teoría de que ganar un Europeo es ganar el gran torneo internacional más difícil.

Fue una medalla de plata, pero aquella final y, especialmente, aquella victoria en semifinales ante Yugoslavia, hacen que el Europeo del año 1996 significara un antes y un después para el balonmano español.

Hasta aquella cita continental —la única que ha acogido España hasta 2028—, el balonmano español no sabía lo que era superar unos cuartos de final. Desde aquella final de Sevilla, los Hispanos han convertido en casi rutina el pelear por las medallas en cualquier Europeo, Mundial o Juegos Olímpicos.

Por la importancia de aquel torneo que transmitió Televisión Española por La 2, coincidiendo con su 30 aniversario, el programa Conexión Vintage ha reunido al mejor elenco de protagonistas para revivir aquel hito inolvidable.

El citado Talant analiza junto a los también exjugadores Alberto Urdiales y Mateo Garralda aquellos días entre Ciudad Real y Sevilla. Uno de los jugadores que era parte del núcleo de aquella selección de la década de los 90 era Iñaki Urdangarín. El lateral zurdo se perdió aquel Europeo por una lesión, pero celebró más que nadie la clasificación olímpica que había en juego porque le permitió disputar la cita olímpica de Atlanta 1996, en la que España se hizo con su primera presea en unos Juegos y a él le cambió su vida.

El vitoriano será otro de los protagonistas invitados, así como el narrador de aquellos éxitos del balonmano español de la época, Luis Miguel López.