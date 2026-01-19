Iñaki Urdangarín, Talant Dujshebaev, Alberto Urdiales y Mateo Garralda reviven el Europeo 1996 en Conexión Vintage
- Se cumplen 30 años del torneo que cambió la historia del balonmano español tras la disputa de la final ante Rusia
- Conexión Vintage 'Europeo de balonmano 1996' en directo, lunes a las 15;00h. en Teledeporte y RTVE Play
“En un Europeo, sobre todo los de aquella época, no hay ningún partido que te puedas tomar para rotar o hacer descansar al equipo”: así explica Talant Dujshebaev su teoría de que ganar un Europeo es ganar el gran torneo internacional más difícil.
Fue una medalla de plata, pero aquella final y, especialmente, aquella victoria en semifinales ante Yugoslavia, hacen que el Europeo del año 1996 significara un antes y un después para el balonmano español.
Hasta aquella cita continental —la única que ha acogido España hasta 2028—, el balonmano español no sabía lo que era superar unos cuartos de final. Desde aquella final de Sevilla, los Hispanos han convertido en casi rutina el pelear por las medallas en cualquier Europeo, Mundial o Juegos Olímpicos.
Por la importancia de aquel torneo que transmitió Televisión Española por La 2, coincidiendo con su 30 aniversario, el programa Conexión Vintage ha reunido al mejor elenco de protagonistas para revivir aquel hito inolvidable.
El citado Talant analiza junto a los también exjugadores Alberto Urdiales y Mateo Garralda aquellos días entre Ciudad Real y Sevilla. Uno de los jugadores que era parte del núcleo de aquella selección de la década de los 90 era Iñaki Urdangarín. El lateral zurdo se perdió aquel Europeo por una lesión, pero celebró más que nadie la clasificación olímpica que había en juego porque le permitió disputar la cita olímpica de Atlanta 1996, en la que España se hizo con su primera presea en unos Juegos y a él le cambió su vida.
El vitoriano será otro de los protagonistas invitados, así como el narrador de aquellos éxitos del balonmano español de la época, Luis Miguel López.
Las 12 mejores selecciones se la jugaron en España
A diferencia de hoy en día (20 selecciones participantes), las fases finales en las primeras fases finales continental las disputaban tan solo 12 selecciones. Se componían dos grupos y los dos mejores de cada grupo se jugaban las semifinales.
España ejecutó una fase de grupos inmaculada, con cuatro victorias consecutivas y una sola derrota, ante Francia en la última jornada cuando ya estaba asegurado el primer puesto del grupo.
En las semifinales esperaba Yugoslavia, segunda del otro grupo por detrás de Rusia, una selección que había dominado el balonmano mundial y que aseguró ante los medios que se impondrían “como siempre a España”.
En juego no solo estaba el pase a la final, el premio para el ganador era la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Ese era el gran objetivo del balonmano español antes de arrancar el torneo.
Esa semifinal disputada en el pabellón Santa María de Ciudad Real ocupará el primero de los dos episodios del Conexión Vintage especial. Para el segundo se reserva la gran final, ante Rusia.
Conexión Vintage ‘Europeo de balonmano 1996’ se emitirá a las 15:00h. como el aperitivo al gran día del balonmano en Teledeporte. Después del programa viviremos el duelo Serbia-Austria y después el España-Alemania. Dos partidos trascendentales de la primera fase para saber cómo se conforma la Main Round del Europeo 2026.