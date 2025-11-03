'Sensei', el documental que demuestra que el surf es más que un deporte, en Conexión Vintage

El programa Conexión Vintage tuvo el honor el pasado verano de ser designado como jurado del Festival Internacional de Surf de la ciudad francesa de Anglet. Ha sido el primer acercamiento del veterano programa con el surf y de ahí ha nacido un nuevo programa.

“El lunes emitimos el programa que nos trajimos del Festival de Cine de Anglet 2025.



🏄‍♂️Nuestro primer acercamiento al #Surf y esperamos que no sea el último.



A las 22:45h., disfrutaremos de uno de los documentales premiados: 'Sensei' del donostiarra Igor Bellido.#VintageSurf pic.twitter.com/SjpOPhOlxr“ — Conexión Vintage RTVE (@VintageRTVE) November 1, 2025

El surf es, en palabras de los protagonistas, “mucho más que un deporte” y se demuestra a la perfección en el documental ‘Sensei’. El trabajo del realizador vasco Igor Bellido copará el grueso del programa.

‘Sensei’ cuenta la historia del surfista y entrenador vasco Aritza Saratxaga. Años y años de trabajo junto a sus alumnos le han convertido en un icono del surf en el País Vasco. Un entrenador con un carácter único, que trabaja duro para elevar a sus alumnos a lo más alto de la competición.

01.08 min Aritza Saratxaga, protagonista del documental 'Sensei', en Conexión Vintage

El personaje de Aritza fue galardonado en Anglet con el premio al mejor actor del Festival Internacional.

Su historia y los testimonios del resto de protagonistas del mundo del surf presentes en la cita vascofrancesa redondean el primer Conexión Vintage dedicado a este deporte. Seguro que no será el último.