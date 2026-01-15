Talant Dujshebaev: "El Europeo 2026 tiene que servir para preparar el futuro"

La selección española de balonmano arranca este jueves, 15 de enero, su andadura en el Europeo 2026 enfrentándose a la Serbia dirigida por Raúl González.

El sorteo de los grupos no ha sido beneficioso para los Hispanos de Jordi Ribera y esto confirma la teoría del que fuera jugador y hoy en día entrenador Talant Dujshebaev: "El Europeo es el torneo más difícil de ganar".

Para el que fuera mejor jugador de balonmano del mundo, no hay color a la hora de definir la dificultad de ganar un Europeo.

"Creo que campeonatos de Europa en nuestra disciplina son los más difíciles de jugar. Un Mundial depende mucho del sorteo y de la suerte, si te tocó un grupo o unos cruces asequibles puedes llegar hasta los cuartos sin despeinarse", asevera en una entrevista concedida al programa Conexión Vintage de RTVE.

Dujshebaev no duda tampoco a la hora de hablar de la verdadera utilidad del primer torneo continental de los dos que hay en un ciclo olímpico: "Siempre digo que a lo largo de los ciclos olímpicos tener cinco torneos grandes es demasiado. El primero de los dos Europeos generalmente sirve para preparar las generaciones siguientes. Para mí el más importante será Mundial del 2027 y el Europeo de 2028".

"Ahora nos tiene que servir para acoplar a la gente joven, que ahora mismo tienen 21, 20 o 22 años. Que vayan cogiendo experiencia", añade.