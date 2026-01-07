Barcelona - Athletic, un duelo ‘supercopero’ con mucha tradición
- Es el tercer año seguido que los dos equipos se ven las caras en enero en una eliminatoria
- Semifinal de la Supercopa: Barcelona – Athletic, narración en directo este miércoles a las 20.00 h. en RTVE.es
FC Barcelona y Athletic Club vuelven a medirse en una eliminatoria, el tercer año seguido por estas fechas. Este miércoles se medirán en la primera semifinal de la Supercopa de España.
Azulgranas y rojiblancos protagonizan el enfrentamiento más clásico de la Copa del Rey, pero en los últimos años esa rivalidad histórica se ha trasladado también con frecuencia a la Supercopa. De hecho, será el tercer enero consecutivo en el que ambos equipos se midan después de su duelo en cuartos de final de la Copa del Rey en 2024 (con victoria para los leones en San Mamés) y el año pasado en la misma instancia y el mismo escenario que ahora, con victoria para el Barça, a la postre campeón en Arabia Saudí.
La última final entre ambos en la Supercopa fue en la temporada 2020-21, cuando el Athletic se proclamó campeón tras vencer 3-2 en la prórroga en La Cartuja (Sevilla).
Más atrás quedan las finales a ida y vuelta de 2015, con triunfo también para el equipo vizcaíno, y en 2009, para el barcelonés, además del primer precedente en la 1983-84, también con título para los culés. En el cómputo global de Copa y Supercopa, ambos equipos se han enfrentado en 55 ocasiones, con 29 victorias del Barcelona, 17 del Athletic y 7 empates --según un recuento del propio club catalán--, una estadística que refleja la histórica superioridad culé, pero también la competitividad del conjunto bilbaíno.
La racha del Barça y la irregularidad del Athletic
De vuelta al presente, el Barça llega en plena racha, con ocho victorias seguidas entre todas las competiciones. No pierde desde el 25 de noviembre en Londres ante el Chelsea. El Athletic, por su parte, lleva una temporada muy irregular, está contra las cuerdas en la Champions, pasó muchos apuros en su primera eliminatoria de la Copa y en la Liga vaga en el medio de la tabla.
El conjunto culé llega con todos sus efectivos a excepción de Christensen y Gavi, lesionados de larga duración, y la ausencia de última hora de Ter Stegen, quien ha tenido que regresar a Barcelona tras lesionarse en el entrenamiento de este martes. Lamine Yamal no se entrenó con sus compañeros, realizando trabajo específico en el gimnasio, pero se espera que pueda jugar ante el Athletic.
En la previa del encuentro, Hansi Flick reivindicó la importancia de la Supercopa de España, primer título que logró como entrenador culé en enero de 2025. "El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", aseguró.
Ernesto Valverde, por su parte, no podrá contar con Yuri ni Laporte, que ni siquiera volaron con el equipo. Tampoco viajaron Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, además de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA.
Parece que el técnico extremeño tampoco va a poder contar con Mikel Vesga, que tuvo que retirarse del entrenamiento del Athletic Club en Yeda previo a la semifinal a causa de unas "molestias en la zona lumbar".
El preparador rojiblanco también fue protagonista en las jornadas previas tras criticar unas declaraciones de Iñaki Williams. El atacante calificó como una “mierda” tener que jugar la Supercopa en Arabia Saudí sin la presencia de la afición, unas palabras que Valverde censuró.
En la rueda de prensa previa al duelo, ambos se reafirmaron en sus versiones, aunque el futbolista declaró que en primera instancia no utilizó "las palabras adecuadas", aunque defendió que no se arrepiente de utilizarlas.
La semifinal, a las 20.00 hora peninsular española, abre una Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí en formato de Final a Cuatro desde 2020 —con la excepción de 2021 por la pandemia— tras una primera experiencia en el extranjero en 2018. Al día siguiente, Atlético y Real Madrid se enfrentarán en la otra semi en Yeda, ciudad que acoge el torneo.