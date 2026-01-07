Barcelona - Athletic, un duelo ‘supercopero’ con mucha tradición

FC Barcelona y Athletic Club vuelven a medirse en una eliminatoria, el tercer año seguido por estas fechas. Este miércoles se medirán en la primera semifinal de la Supercopa de España.

Azulgranas y rojiblancos protagonizan el enfrentamiento más clásico de la Copa del Rey, pero en los últimos años esa rivalidad histórica se ha trasladado también con frecuencia a la Supercopa. De hecho, será el tercer enero consecutivo en el que ambos equipos se midan después de su duelo en cuartos de final de la Copa del Rey en 2024 (con victoria para los leones en San Mamés) y el año pasado en la misma instancia y el mismo escenario que ahora, con victoria para el Barça, a la postre campeón en Arabia Saudí.

La última final entre ambos en la Supercopa fue en la temporada 2020-21, cuando el Athletic se proclamó campeón tras vencer 3-2 en la prórroga en La Cartuja (Sevilla).

Más atrás quedan las finales a ida y vuelta de 2015, con triunfo también para el equipo vizcaíno, y en 2009, para el barcelonés, además del primer precedente en la 1983-84, también con título para los culés. En el cómputo global de Copa y Supercopa, ambos equipos se han enfrentado en 55 ocasiones, con 29 victorias del Barcelona, 17 del Athletic y 7 empates --según un recuento del propio club catalán--, una estadística que refleja la histórica superioridad culé, pero también la competitividad del conjunto bilbaíno.