Manolo González, sobre la designación de un árbitro catalán para el derbi: "Imagina si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Cataluña"
- El técnico del Espanyol se ha postulado en contra de la presencia de un colegiado catalán en el partido
- El preparador blanquiazul también ha valorado la tensión que podría vivirse en el duelo entre ambos vecinos
El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, consideró este viernes un "error" la designación del colegiado catalán Víctor García Verdura para dirigir el derbi de este sábado ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium, una designación histórica al tratarse de la primera vez que un árbitro del mismo comité territorial pita a alguno de los dos equipos, y más aún en un duelo directo.
"Igual que yo tomo decisiones en la alineación y me puedo equivocar, en el CTA supongo que también las toman y esperamos que eso de ir con el pecho fuera y tomar esas decisiones después no se les vuelvan en contra. Es un error, se podría evitar, y esperemos que esa presión que tendrá el chaval para pitar el partido no le vaya en contra", afirmó el técnico blanquiazul en rueda de prensa.
"Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. A partir de aquí, son cosas que no tienen sentido, son ganas de generar polémica donde no haría falta, para mí", reiteró el técnico blanquiazul.
En este sentido, insistió en que la designación añade una presión innecesaria al joven colegiado en un encuentro de máxima rivalidad. "No es necesario ponerle. Antes no se hacía. Es meterle presión, haga lo que haga se le va a disparar", señaló.
Además, pensando en lo que pueda pasar, añadió: "Si en un partido normal al árbitro se le está mirando, imagínate mañana. Imagina si el Espanyol sale beneficiado mañana, es mejor irse de Cataluña si eso pasa", concluyó el entrenador del RCD Espanyol.
La tensión, protagonista en el derbi catalán en el regreso de Joan García
El preparador perico también valoró la posible tensión que habrá en el estadio local, especialmente con el regreso del exportero blanquiazul Joan García, ahora en las filas del FC Barcelona.
"El aficionado creo que va a apretar, lógicamente; en un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido. Es una cosa de sentido común. Pero cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'a Segunda' y otras cosas, no pasa nada tampoco. Son cosas normales dentro de un derbi, de rivalidad, no hay más", expresó en rueda de prensa.
Eso sí, Manolo González pidió "sentido común" a su afición. "La gente debe ser consciente de varias cosas para mañana; el primer perjudicado es el club, el equipo y el aficionado si pasa algo que no debería pasar", afirmó el técnico blanquiazul.
El preparador sí dejó bien claro que no va a aceptar lecciones morales de ningún aficionado blaugrana, recordando lo sucedido con Luis Figo tras su marcha al Real Madrid. "Pero lecciones de comportamiento, no. Por favor. Porque tengo muchos amigos del Barça y se lo he dicho a uno, que cuando vino Figo al Camp Nou... No están para dar lecciones a nadie", aseguró.
Preguntado por el regreso de Joan García y la posible reacción de la grada, el entrenador fue tajante. "Es que me da igual, la verdad. Me da igual el tema de Joan García, en este sentido. Lo que me importa es ganar", afirmó.