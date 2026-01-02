Manolo González, sobre la designación de un árbitro catalán para el derbi: "Imagina si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Cataluña"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, consideró este viernes un "error" la designación del colegiado catalán Víctor García Verdura para dirigir el derbi de este sábado ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium, una designación histórica al tratarse de la primera vez que un árbitro del mismo comité territorial pita a alguno de los dos equipos, y más aún en un duelo directo.

"Igual que yo tomo decisiones en la alineación y me puedo equivocar, en el CTA supongo que también las toman y esperamos que eso de ir con el pecho fuera y tomar esas decisiones después no se les vuelvan en contra. Es un error, se podría evitar, y esperemos que esa presión que tendrá el chaval para pitar el partido no le vaya en contra", afirmó el técnico blanquiazul en rueda de prensa.

"Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. A partir de aquí, son cosas que no tienen sentido, son ganas de generar polémica donde no haría falta, para mí", reiteró el técnico blanquiazul.

En este sentido, insistió en que la designación añade una presión innecesaria al joven colegiado en un encuentro de máxima rivalidad. "No es necesario ponerle. Antes no se hacía. Es meterle presión, haga lo que haga se le va a disparar", señaló.

Además, pensando en lo que pueda pasar, añadió: "Si en un partido normal al árbitro se le está mirando, imagínate mañana. Imagina si el Espanyol sale beneficiado mañana, es mejor irse de Cataluña si eso pasa", concluyó el entrenador del RCD Espanyol.