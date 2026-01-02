Hansi Flick confirma a Lamine y Olmo ante el Espanyol y ve "centrado" a Joan García para el derbi

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el guardameta Joan García está "centrado" para disputar este sábado en el RCDE Stadium un "partido especial" contra el Espanyol, club que dejó el pasado verano para fichar por la entidad azulgrana.

En la rueda de prensa previa al derbi barcelonés, el técnico alemán ha opinado que no cree que el ambiente que se viva en el estadio del equipo blanquiazul afecte al portero de Sallent.

"Veo al jugador centrado, siempre lo está. Ha jugado muy bien en este último año y ha demostrado que fue una buena decisión su fichaje. Es nuestro número uno", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, más allá de la rivalidad entre ambas aficiones, "lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno y no ir en contra del otro" y ha apelado a la "coexistencia y el respeto" entre ambos clubes.

Y, en este sentido, ha añadido: "Los aficionados deben apoyar a sus equipos. Todo el mundo debe enviar energías positivas para los suyos; todo el mundo debe centrarse en su equipo, y no en el rival".

Sobre el Espanyol, Flick ha elogiado a su técnico, Manolo González, de quien ha dicho que está realizando un trabajo "increíble" esta temporada.

"Es fantástico lo que está haciendo el Espanyol. Es un rival agresivo, que ejerce bien la presión y juega bien en la transición. Deberemos estar muy atentos y jugar a nuestro mejor nivel", ha analizado.