Villarreal - Barcelona: el partido que querían llevar a Miami, duelo clave antes de las vacaciones

El Villarreal y el Barcelona, los dos equipos con mejor racha del campeonato, se miden este domingo en La Cerámica en un partido marcado por un contexto singular. Es el mismo duelo que LaLiga intentó deslocalizar a Miami, un proyecto que no llegó a materializarse.

Ahora, será el partidazo de la última jornada de la Liga española de este año. El Villarreal es tercero en la clasificación, a ocho puntos del Barcelona, pero con dos partidos menos disputados, una circunstancia que mantiene muy viva su candidatura en la pelea por el liderato. De hecho, el equipo amarillo aún depende de sí mismo para proclamarse campeón de invierno por primera vez en su historia, un hito que subraya la magnitud de su temporada liguera.

Ese rendimiento en el campeonato doméstico contrasta con su trayectoria en las otras competiciones. El Villarreal ya no tiene opciones en la Liga de Campeones y acaba de quedar eliminado de la Copa del Rey tras caer frente al Racing de Santander, lo que deja a la Liga como único objetivo para lo que queda de temporada.