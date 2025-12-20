Hansi Flick confirma la ausencia de Pedri ante el Villarreal por "una lesión en los isquiotibiales"
- El germano tiene disponible a Lewandowski y califica de "broma" que Raphinha no estuviera en el once de la FIFA
- En directo: Villarreal - FC Barcelona, el partido de Liga este domingo a las 16:15 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona Hanis Flick ha confirmado la ausencia de Pedri ante el Villarreal por "una lesión en los isquiotibiales" que necesita tratamiento, y aunque ha añadido que "podría jugar", reconoce que es mejor darle descanso para que pueda estar disponible después del parón navideño ante el Espanyol en Liga, y Athletic Club, en la Supercopa.
"Pedri no estará disponible, está lesionado, de cara al siguiente partido estará listo, Tuvo problemas con los gemelos, podría jugar, pero el riesgo es alto, así que es mejor que descanse y seguir el tratamiento, por lo que lo más acertado es darle descanso y que vuelve después del parón navideño", explicó.
“Es una broma que Raphinha no esté en el once de la FIFA“
Sí podrá contar con Robert Lewandowski y Raphinha, del que ha destacado por su aportación al equipo, añadiendo que es "una broma" que no hubiera sido elegido en el once ideal de la FIFA de la pasada temporada.
Preguntado por el hecho de que el partido finalmente no se juegue en Miami, el germano se muestra "contento" de jugar en Villarreal, pero añade que, en cualquier caso, es una "decisión que corresponde a la Liga y la acepto".
"Este año y medio en club ha sido muy positivo"
El entrenador azulgrana ha valorado de "muy positivo" el año y medio que lleva en el club, un tiempo "muy exigente" en un equipo del nivel del Barça, y ha destacado la buena relación que tiene con Deco y todo el staff además de con el presidente, pero ha aplazado para más adelante la decisión de renovar su contrato.
"Ha sido un año increíble para mí, por el trabajo y los títulos, pero eso queda ya atrás, por lo que tenemos que enfocarnos en trabajar pensando en el futuro y seguir mejorando para tratar de cumplir los objetivos que nos hemos marcado", ha añadido.
“Eric García aporta control y equilibrio“
Centrado en el partido de la jornada 17 ante el Villarreal, Flick ha puesto en valor el trabajo del equipo rival y su entrenador, tercer clasificado de la Liga, al que le encanta ver jugar, con un estilo directo y una calidad que, a buen seguro, le va a poner en muchos aprietos en La Cerámica.
Finalmente, entrando más en cuestiones técnicas, Flick cree que Eric García aporta "control y equilibrio" al equipo, y es el principal motivo por el que Frenkie de Jong no disponga de los minutos de juego de los que solía disponer, algo que "todo jugador del Barça debe entender".