Hansi Flick confirma la ausencia de Pedri ante el Villarreal por "una lesión en los isquiotibiales"

El entrenador del FC Barcelona Hanis Flick ha confirmado la ausencia de Pedri ante el Villarreal por "una lesión en los isquiotibiales" que necesita tratamiento, y aunque ha añadido que "podría jugar", reconoce que es mejor darle descanso para que pueda estar disponible después del parón navideño ante el Espanyol en Liga, y Athletic Club, en la Supercopa.

"Pedri no estará disponible, está lesionado, de cara al siguiente partido estará listo, Tuvo problemas con los gemelos, podría jugar, pero el riesgo es alto, así que es mejor que descanse y seguir el tratamiento, por lo que lo más acertado es darle descanso y que vuelve después del parón navideño", explicó.

“Es una broma que Raphinha no esté en el once de la FIFA“

Sí podrá contar con Robert Lewandowski y Raphinha, del que ha destacado por su aportación al equipo, añadiendo que es "una broma" que no hubiera sido elegido en el once ideal de la FIFA de la pasada temporada.

Preguntado por el hecho de que el partido finalmente no se juegue en Miami, el germano se muestra "contento" de jugar en Villarreal, pero añade que, en cualquier caso, es una "decisión que corresponde a la Liga y la acepto".