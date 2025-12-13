Pogacar confirma que volverá a correr San Remo, Flandes, Roubaix y Lieja antes de buscar su quinto Tour de Francia

Tadej Pogacar quiere seguir luchando contra la historia. Si el año pasado ya se convirtió en el primer ciclista en hacer podio en los cinco monumentos, en 2026 quiere doblar su apuesta para ganar por primera vez San Remo y Roubaix, donde volverá a tener como principal enemigo a Mathieu Van der Poel.

Si igualar los 19 monumentos de Merckx aún parece una quimera, empatar sus cinco Tours sí puede ser una realidad en esta campaña 2026. Para sorpresa de nadie, el gran objetivo de Pogacar en las vueltas por etapas será la ronda gala. El esloveno, eso sí, solo ha confirmado parte de su calendario (bastante exigente) hasta el Tour de Francia, dejando por decidir si estará en la Vuelta a España.

El año pasado, en circunstancias similares, decidió no disputar la carrera española debido al desgaste sufrido en el Tour, aunque eso no le privó de acabar el año ganando el Mundial, el Europeo y Lombardía.

Pogacar compareció en Benidorm para valorar su temporada Tadej Pogacar pocas veces suele pecar 'de sobrado', aunque en la concentración de Benidorm dejó un gran titular, que no por ser verdad, fue curioso: ''no necesito mejorar, si mantengo el nivel estaré satisfecho''. Pogacar quiere seguir tachando de la lista las pocas cosas que le quedan por ganar, dejando claras sus prioridades para este curso. “Prefiero ganar la París-Roubaix antes que un nuevo Tour porque ya lo ha ganado cuatro veces, aunque admitió que también le motiva igualar el récord de triunfos en la ronda gala. “Si alguna vez gano Milán-San Remo y París-Roubaix, creo que ya no hay mucho más que puedas hacer, pero siempre hay algo más. Hay carreras de una semana en las que aún no he estado y también la Vuelta. Siempre quedan cosas por intentar ganar en diferentes escenarios”.

Romandía y Suiza para seguir el modo 'hazte con todos' El famoso lema de Pokémon puede valer también para lo que está intentando hacer Pogacar con su carrera. Tras ganar el año pasado el Critérium du Dauphiné, el esloveno ansía también hacerse con las siete carreras de una semana más prestigiosas. Este año cambia la preparación para el Tour de Francia disputando el Tour de Romandía y la Vuelta a Suiza. Si gana estas dos carreras, tan solo le faltaría la Itzulia para ser el primer ciclista en ganar estas siete carreras. Roglic ahora mismo cuenta con seis y solo le separa el Tour de Suiza para completar esa gesta.

La Strade Bianche, su primera toma de contacto con las clásicas Ya con un Giro en el bolsillo, parece que las intenciones de Pogacar no van en la dirección de seguir acumulando maglias rosas. Pogacar volverá a apostar por las clásicas de primavera, empezando por la Strade Bianche, 'el sexto monumento'. El año pasado ya ganó pese a caerse y este año quiere repetir para iniciar su camino hacia las grandes carreras de un día del curso. Volverá a intentar poner patas arriba la San Remo en la Cipressa y el Poggio, buscará seguir demostrando su superioridad en Flandes ante un Van der Poel que quiere recuperar su trono en las cuestas adoquinadas de Bélgica. Una semana después, repetirán enfrentamiento en los adoquines de Roubaix, donde Pogacar ya fue segundo el año pasado en su primera participación, con caída incluida. Pogacar vuelve a la senda de las exhibiciones con su tercera Lieja-Bastoña-Lieja Rodrigo Álamo Acabará este tramo de campaña con su cuarto monumento, la Lieja-Bastoña-Lieja, donde ya acumula tres victorias pese sus ausencias en 2022 y 2023, posiblemente la clásica de primavera que mejor le viene.