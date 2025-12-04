España y Brasil adelantan a semifinales el duelo entre las dos favoritas al Mundial femenino de fútbol sala

El Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas, el primero organizado de manera oficial por la FIFA, llega a su momento decisivo para España. La mejor selección de Europa y la segunda del ranking mundial se enfrenta este viernes a Brasil, primera en esa clasificación y ganadora de los seis mundiales preferentes organizados por la asociación de futbolistas.

La Roja busca revancha, puesto que en aquellos torneos organizados entre 2010 y 2015 hizo podio con dos platas y cuatro bronces, pero nunca fue capaz de superar a la 'canarinha'. En lo que sí domina con autoridad es en el fútbol sala continental, siendo campeona de Europa en tres ocasiones.

Ambos conjuntos han llevado una trayectoria paralela en el torneo, con números similares. El sorteo ha querido que se vean las caras en semifinales y no en la final, que era lo esperado, pero por rendimiento pocos expertos dudan que en este encuentro se decide el oro.

España llega con pleno de victorias en los cuatro partidos anteriores, anotando 23 goles y encajando sólo cuatro. Brasil, por su parte, ha anotado 25 por tres encajados. Comparten líderes en la tabla goleadora en busca de la Bota de Oro de este Mundial (6 tantos), con Irene Córdoba por parte de las españolas y Emily en el bando brasileño.

Por ranking y resultados la selección brasileña es favorita. Llega con una racha de 41 partidos consecutivos ganados, una racha que empezó precisamente después de una de las pocas victorias conseguidas por la selección española.

Fue el 21 de marzo de 2022 en un torneo amistoso disputado en Melilla, en terreno local, en el que la Roja se impuso por 3-2 decidiendo el encuentro con una volea de Laura Córdoba, hermana de la 'pichichi' española.

"Lo recuerdo con muchísima emoción. Salimos con mucha ambición y muchas ganas. Ese gol creo que lo marcó toda España porque era de las pocas veces que le ganábamos a Brasil y eso nos hizo estar en lo más alto. Han pasado tres años, pero España ha crecido más y tenemos muchas ganas", ha dicho la cierre del Navalcarnero en una entrevista concedida a la FIFA.

La suerte de ambas se decidirá a partir de las 13:30 horas peninsulares del viernes en el PhilSports Arena de Manila. Antes se habrá dado a conocer la primera finalista del duelo entre Argentina y Portugal. Dependiendo de los resultados, podrían darse el domingo un 'súper clásico' sudamericano y un duelo ibérico; España desea que el segundo sea en la final.