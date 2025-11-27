Real Madrid - Barça Atlètic: segundo clásico de la nueva Liga U con ganas de revancha de los blancos

Segundo clásico de la primera temporada de la Liga U este viernes. La competición de baloncesto de las canteras regala en menos de un mes un nuevo duelo entre los dos clubes más poderosos del basket español, el Real Madrid - Barça Atlètic en la ciudad deportiva merengue, de nuevo el partido de la jornada en Teledeporte y RTVE Play.

El primero, disputado el 1 de noviembre en el Palau, se saldó con victoria del Barça por 81-73. Aquel resultado supuso la primera derrota y hasta ahora única de los blancos, que no pudieron hacer frente al poderío interior de los azulgrana.

A esta séptima jornada llegan igualados en balance de 6-1 en victorias, pero con un 'basket average' que favorece al Madrid, líder en la clasificación del Grupo A. El resultado de este viernes, por tanto, romperá la igualdad. Por ello, los blancos buscan la revancha.

Pero lo harán sin uno de sus jugadores clave, Izan Almansa. El ala-pívot internacional con la absoluta española está concentrado para los partidos de clasificación al Mundial 2027. Además, ha entrado en dinámica del primer equipo, por lo que Javier Juárez no podrá contar con él.

En ausencia de Almansa es el alero Egor Amosov el encargado de echarse el equipo a sus espaldas. Enfrente tendrá a un Barça que tiene entre sus filas a la sensación del torneo, Mohamed Dabone, de tan sólo 14 años. Junto a Sayon Keita, conforma un dúo de talento y fuerza en el juego interior de los pupilos de Álvaro Salinas.