Oyarzabal sufre una lesión en los isquiotibiales y se perderá, como mínimo, el partido ante el Villarreal

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, según informó el club donostiarra, que le impedirá estar en el encuentro ante el Villarreal del domingo. Aunque el club no ha precisado cuándo volverá a jugar, el tiempo de recuperación de este tipo de lesión es de una a tres semanas, por lo que, incluso, podría no regresar hasta inicios de año.

"Las pruebas realizadas hoy a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad", han precisado los servicios médicos del club en un comunicado.

El atacante de Eibar es el líder del equipo, con cinco tantos y tres asistencias en este inicio liguero, pero el técnico Sergio Francisco tendrá que prescindir de él para los próximos encuentros.

Oyarzabal llevaba una racha intensa de partidos entre la Real y la selección española, 20 encuentros de los cuales en 19 ha sido titular.

El equipo donostiarra también tiene en la enfermería a otros dos delanteros, Óskarsson y Karrikaburu, por lo que podrían tener más minutos Umar Sadiq y Gorka Carrera, máximo artillero del filial en Segunda División.