Weir devuelve a Real Madrid a Europa, la Real se pone segunda y el Barça gana con la 'Unidad B'

La centrocampista escocesa Caroline Weir, con un doblete, lideró este domingo el triunfo del Real Madrid ante el Eibar (3-0) con el que recupera puestos europeos.

Además, en el cierre de la duodécima jornada de la Liga F Moeve, la Real Sociedad doblegó al Alhama ElPozo (3-1) para asaltar la segunda posición, mientras que el Costa Adeje Tenerife cortó la racha de tres victorias consecutivas del Atlético de Madrid (2-1).

El Real Madrid se coloca tercero tras el pinchazo del Atleti El conjunto blanco llegaba necesitado de triunfo tras dos derrotas y un empate entre la Liga de Campeones y la competición doméstica. El equipo que dirige Pau Quesada, que llevaba sin ganar desde el 8 de noviembre, desarmó al cuadro armero con una actuación estelar de Caroline Weir (3-0). En su partido número 100 con la camiseta blanca, la escocesa abrió el marcador a los dos minutos y tras el paso por vestuarios completó su doblete con un disparo con la pierna zurda desde fuera del área que telegrafió a la escuadra. Ya en el tramo final, Rocío Gálvez redondeó el triunfo que devuelve al Real Madrid a puestos 'Champions' antes del parón por selecciones.

La Real sigue plantando cara a los transatlánticos Tercero es ahora el vigente subcampeón de la Liga F Moeve, superado por la Real Sociedad, que suma 14 de los últimos 18 puntos y asaltó la segunda posición tras doblegar al recién ascendido Alhama ElPozo (3-1). El conjunto dirigido por Arturo Ruiz, que sorprendió con un once con muchas rotaciones, encarriló el partido en la primera parte con goles de Emma Ramírez y Nerea Eizagirre, quien se redimió del penalti fallado minutos antes para colocar el 2-0. Recortó diferencias las visitantes por mediación de Judith Caravaca, pero en el minuto 63, Edna Imade, de penalti, celebró su primera convocatoria con la selección española con el definitivo 3-1 que alarga el momento dulce del conjunto 'txuri-urdin'. La Real Sociedad se sitúa segunda en solitario tras el tropiezo del Atlético de Madrid, que, tras recuperar la segunda plaza la última jornada, acusó la resaca de la victoria ante el Twente neerlandés en la Liga de Campeones (0-4) y cayó frente al Costa Adeje Tenerife (2-1).