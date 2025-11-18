Rumanía - España: la selección sub-21, a cerrar el año con pleno de victorias ante un rival correoso

La selección española sub-21 continúa con su camino inmaculado hacia la fase final del Europeo de Albania y Alemania 2027. El combinado que dirige David Gordo afronta el último partido de este parón, último de 2025, con pleno de victorias en los cuatro partidos precedentes y visita este martes Rumanía.

El encuentro, que se disputa en el Municipal de Sibiu, se presume de mayor nivel que el jugado el pasado viernes en Lugo frente a San Marino y que concluyó con goleada (7-0). Ese resultado afianzó a la Rojita al frente de la clasificación del grupo.

España sigue sin depender de resultados ajenos, pero la victoria de Finlandia sobre Rumanía (2-0) permitió ampliar la ventaja. El conjunto rumano iniciaba el parón a dos puntos de la selección española y ahora es tercera a cinco puntos. Segundos son los finlandeses con nueve puntos, a tres de España.

Una victoria, por tanto, permitiría cerrar no sólo el año, sino también la primera vuelta del grupo clasificatorio con pleno y habiendo derrotado a los dos rivales a priori más competitivos por la primera plaza.

En el caso de Rumanía, además, se trata de un equipo con escaso bagaje goleador (4), a diferencia de España que empata con Finlandia en dicha estadística, tanto a favor (15) como en contra (2). Son los fineses, por tanto, los que se perfilan tras esta primera vuelta como el rival más peligroso y queda aún el partido de la segunda vuelta en su feudo.

Para los pupilos de David Gordo es imperativa la victoria en Sibiu (Rumanía), aunque quedaría el duelo directo contra Finlandia para seguir dependiendo de sí mismos. Tal vez por ese motivo, el seleccionador hizo rotaciones en el Anxo Carro de Lugo contra San Marino.

Sobresalió el partido de Jan Virgili con un doblete en el reparto de minutos entre los nuevos y los teóricos titulares. Por ejemplo, quedó en el banquillo el capitán Christian Mosquera, quien seguramente volverá a lucir el brazalete en terreno rumano. El central de origen colombiano, actualmente en el Arsenal, es uno de los que el pasado verano disputó el precedente más inmediato contra Rumanía, en el Europeo de Eslovaquia.