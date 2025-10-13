Cabo Verde consigue un histórico pase a la fase final del Mundial 2026
- La selección caboverdiana consiguió el pase tras ganar 3-0 a Esuatini
- Se convierte en el segundo país con menos población en participar en una Copa del Mundo
Cabo Verde ha conseguido su primer pase a la fase final de una Copa del Mundo de fútbol. Los Tiburones Azules se han hecho con el billete para el Mundial 2026 que se disputará el verano que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Vencedora de su grupo, la selección caboverdiana ha logrado el pase tras vencer por 3-0 a Esuatini, condenando a Camerún, favorita del grupo D, a la repesca.
De esta forma, no solo hacen historia como país, sino que además, se convierten en el segundo país con menos población (525.000) en participar en una cita mundialista, solo superados por Islandia. Con esta victoria, Cabo Verde se suma al selecto club de debutantes donde también se encuentran Uzbekistán y Jordania. Además, el país también se consolida como la nación más pequeña en territorio en participar en un Mundial: compuesto por 4.033 km2 repartidos en diez islas. Atrás queda el récord perteneciente a Trinidad y Tobago con sus poco más de 5.000 km2 en el Mundial de Alemania 2006.
Una victoria que ya es historia
Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira se convirtieron en los superhéroes de la tarde. Aunque el pasado miércoles el país ya tuvo otra oportunidad de hacerse con el pase ante Libia, el empate a tres entre ambas selecciones obligó a atrasar la gesta... hasta hoy. En casa, frente a 15.000 espectadores, la selección caboverdiana convirtió el campo en una fiesta.
Dailon Rocha Livramento en el 48', fue el primero en abrir el marcador, Willy Semedo se unió a la fiesta pocos minutos después, en el 54'. El jugador no pudo contener las lágrimas tras anotar. Rozando el pitido final, Stopira fue el encargado, en el 91', de convertir esa victoria ante Esuatini en una fiesta nacional. Toda una gesta que festejaron como se merece en el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde. Una fiesta a la que también se suma el 50 aniversario de la independencia del país respecto a Portugal.