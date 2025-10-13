Cabo Verde consigue un histórico pase a la fase final del Mundial 2026

Cabo Verde ha conseguido su primer pase a la fase final de una Copa del Mundo de fútbol. Los Tiburones Azules se han hecho con el billete para el Mundial 2026 que se disputará el verano que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Vencedora de su grupo, la selección caboverdiana ha logrado el pase tras vencer por 3-0 a Esuatini, condenando a Camerún, favorita del grupo D, a la repesca.

De esta forma, no solo hacen historia como país, sino que además, se convierten en el segundo país con menos población (525.000) en participar en una cita mundialista, solo superados por Islandia. Con esta victoria, Cabo Verde se suma al selecto club de debutantes donde también se encuentran Uzbekistán y Jordania. Además, el país también se consolida como la nación más pequeña en territorio en participar en un Mundial: compuesto por 4.033 km2 repartidos en diez islas. Atrás queda el récord perteneciente a Trinidad y Tobago con sus poco más de 5.000 km2 en el Mundial de Alemania 2006.