España se juega ante México gran parte de sus opciones de seguir con vida en el Mundial sub-20

Dos contragolpes en la segunda parte dejaron a España en la lona en el debut. La selección de Paco Gallardo, una de las favoritas en el Mundial de fútbol sub-20, está obligada a sumar a partir de ahora si quiere mantener sus opciones en el campeonato que se disputa en Chile. El primero de los dos compromisos a cara o cruz será México.

Los españoles decepcionaron con su juego y con su poca capacidad de crear verdadero peligro en el debut en el denominado 'Grupo de la muerte', con jugadores muy por debajo del nivel que se esperaba. Ni el capitán, Iker Bravo, delantero del Udinese, ni el extremo del Deportivo de La Coruña David Mella o su compañero del Girona, Joel Roca, lograron en ningún momento crear peligro.

Los dos últimos fueron sustituidos por Adrian Liso y Joan Virgili, dos hombres ya asentados y con minutos en primera división, en Getafe y Mallorca, respectivamente, y el equipo mejoró. Es posible que ambos puedan verse premiados con la titularidad ante México.

El técnico madrileño también podría introducir algún retoque en el medio del campo, donde solo sobresalieron a ráfagas en el primer partido el jugador del Atlético Madrid Rayane Belaid, y su compañero del Racing de Santander Peio Canales.

El combinado centroamericano llega después de dar una buena imagen ante Brasil, la teórica favorita del grupo. Su duelo en la primera jornada concluyó 2-2 tras mostrar una gran imagen como equipo ante la Canarinha.

El Tri se mostró como uno de los mejores combinados, pero con el problema de la falta de gol como máxima preocupación. Destacan jugadores como Gabriel Mora, de 16 años, Obeid Vargas, amo del centro del campo, y los dos Ochoa: el portero Emmanuel y el defensa Diego.