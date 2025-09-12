La marcha española defiende su hegemonía en los 35 kilómetros del Mundial de Tokio
- María Pérez defiende su corona y Miguel Ángel López busca su primer metal mundialista de la distancia tras un oro y una plata en los 20 km
- En directo: 35 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio, este sábado a las 00:30 horas en Teledeporte y RTVE Play
Con el doblete histórico de María Pérez y Álvaro Martín en los 35 km y 20 km marcha del Mundial de Budapest en 2023, los marchadores españoles afrontan este sábado la prueba de los 35 kilómetros del Mundial de Tokio, donde la granadina defiende su corona junto a Cristina Montesinos y Raquel González, mientras Miguel Ángel López, David Chamosa y Manuel Bermúdez buscan emular al extremeño.
El circuito de la prueba de los 35 kilómetros marcha transcurre a lo largo de 2 kilómetros y, tanto la salida como la llegada, se producirá en la pista del estadio Nacional, algo nada habitual en los últimos grandes campeonatos.
Serán las primeras opciones de medalla para la delegación española, que compite en la capital nipona con 56 atletas, en el regreso del atletismo español a Tokio tras los Juegos Olímpicos 2021 que se celebraron sin la presencia de espectadores en el estadio por la pandemia de COVID-19, y con poco público en las pruebas del exterior.
La actual campeona y plusmarquista mundial (2:37.15) afronta su participación en los 35 kilómetros marcha con la vitola de favorita, en un 2025, donde atesora una victoria en la única prueba sobre la distancia que ha disputado, en los Campeonatos de Europa por equipos de la República Checa el pasado mes de mayo, con un tiempo de 2:38.59.
Junto a la granadina estarán Raquel González, subcampeona europea en 2022, y Cristina Montesinos, décima en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde María Pérez se colgó la plata por detrás de la china Yiayu Yang, ausente en la capital nipona.
La italiana Antonella Palmisano, segunda tras María Pérez en Chequia, se perfila como la gran amenaza de la española en su objetivo de revalidar el oro, con las también transalpinas, Nicole Colombi y Eleanora Giorgi, en un segundo escalón junto a la china Li Ma y Colgar Yin.
Miguel Ángel López, baza española en la prueba masculina
En categoría masculina, Miguel Ángel López, campeón de Europa de la distancia en Múnich 2022, afronta su octavo Mundial con el objetivo de lograr su primera medalla en la prueba de los 35 kilómetros marcha, diez años después de su oro en los 20 kilómetros marcha en Pekín; lo hará como cuarto del ránking mundial junto a David Chamosa y Manuel Bermúdez, fuera del Top-10 del 'Road to Tokio' del World Athletics.
El marchador murciano acredita este año 2:23.48, logrados en los Campeonatos de Europa por equipos de República Checa, donde el germano Christopher Linke le aventajó en menos de medio minuto, atleta con el que deberá pelear para lograr estar cerca de los metales, a los que aspiran el canadiense Evan Dunfee (2:21.40) y el japonés Masatora Kawano (2:21.47), primero y segundo del 'Road to Tokio'.
Más lejos en la clasificación del año están el gallego David Chamosa (22º) y el murciano Manuel Bermúdez (25º), clasificado por el ránking mundial, quienes afrontan su primera participación mundialista en la capital nipona, atletas en una clara línea ascendente desde su debut en la distancia en 2022 en ambos casos.