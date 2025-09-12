La marcha española defiende su hegemonía en los 35 kilómetros del Mundial de Tokio

Con el doblete histórico de María Pérez y Álvaro Martín en los 35 km y 20 km marcha del Mundial de Budapest en 2023, los marchadores españoles afrontan este sábado la prueba de los 35 kilómetros del Mundial de Tokio, donde la granadina defiende su corona junto a Cristina Montesinos y Raquel González, mientras Miguel Ángel López, David Chamosa y Manuel Bermúdez buscan emular al extremeño.

El circuito de la prueba de los 35 kilómetros marcha transcurre a lo largo de 2 kilómetros y, tanto la salida como la llegada, se producirá en la pista del estadio Nacional, algo nada habitual en los últimos grandes campeonatos.

Serán las primeras opciones de medalla para la delegación española, que compite en la capital nipona con 56 atletas, en el regreso del atletismo español a Tokio tras los Juegos Olímpicos 2021 que se celebraron sin la presencia de espectadores en el estadio por la pandemia de COVID-19, y con poco público en las pruebas del exterior.

La actual campeona y plusmarquista mundial (2:37.15) afronta su participación en los 35 kilómetros marcha con la vitola de favorita, en un 2025, donde atesora una victoria en la única prueba sobre la distancia que ha disputado, en los Campeonatos de Europa por equipos de la República Checa el pasado mes de mayo, con un tiempo de 2:38.59.

Junto a la granadina estarán Raquel González, subcampeona europea en 2022, y Cristina Montesinos, décima en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde María Pérez se colgó la plata por detrás de la china Yiayu Yang, ausente en la capital nipona.

La italiana Antonella Palmisano, segunda tras María Pérez en Chequia, se perfila como la gran amenaza de la española en su objetivo de revalidar el oro, con las también transalpinas, Nicole Colombi y Eleanora Giorgi, en un segundo escalón junto a la china Li Ma y Colgar Yin.