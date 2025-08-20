Auge y caída del Baloncesto Sevilla: el club 'cajista', al borde de la liquidación

El Baloncesto Sevilla, uno de los clubes históricos de la ACB que alcanzó su cima en los años 90 con el patrocinio de la Caja San Fernando, está al borde de la desaparición tras una serie de problemas en los despachos.

Y ello, paradójicamente, después de que el equipo lograra en junio el ascenso para volver a la máxima categoría y de que la directiva pusiera en marcha un nuevo proyecto que evocaba la memoria de los mejores tiempos del club cajero.

Evolución de la imagen del Club Baloncesto Sevilla @realbetisbasket

Fue en 1987 cuando nació el Club Baloncesto Sevilla con el objetivo de competir en la élite de un deporte que no había tenido hasta entonces un referente en la capital andaluza. De hecho, solo la sección del Sevilla CF había jugado en Primera División y solo durante una temporada, en la 1965/66.

Para ese ambicioso proyecto de jugar en la recién creada ACB, el entonces presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto José Luis Sáez --que luego estuvo 12 años al mando de la española-- logró reunir muchos apoyos, principalmente el de la Diputación Provincial y, a través de esta, el de la Caja San Fernando.

Con esa potencia financiera, a los dos años el equipo ya estaba entre los mejores del baloncesto español y a los seis se estrenaba en competición europea.

El asalto al Nou Congost y la Copa de 1999 Pero fue en 1996 cuando el Caja hizo realmente historia al clasificarse para la final de la ACB al eliminar al TDK Manresa en el quinto partido de la serie en la ciudad el Nou Congost. Fue la primera vez que el equipo sevillano alcanzaba esa instancia, pero también la primera vez desde que se implantaron los playoffs 13 años antes que alguien le daba la vuelta al factor cancha en las semifinales. 02.38 min 22 de mayo de 1996: el gran día en la historia del Caja San Fernando Lo consiguió a las órdenes de Alexander Petrovic en el banquillo y con el trío de estadounidenses Mike Anderson, Richard Scott y Warren Kidd como hombres más destacados. Luego, el conjunto andaluz cayó en la final contra el Barcelona, el mismo verdugo que en su siguiente (y última) lucha por el título de la ACB en 1999. En esa ocasión lo hizo tras eliminar al Real Madrid en semifinales en la que seguramente fue la mayor fiesta que la afición cajista celebró en el pabellón San Pablo. En ese año de 1999 se vivió otro de los grandes momentos de la historia del club con su actuación en la Copa del Rey disputada en Valencia. En cuartos el equipo entrenado por Javier Imbroda se impuso al anfitrión y en semis hizo lo propio con el Barça con un Andre Turner estelar. Pero luego perdió la final con el Tau Vitoria. 01.04 min Turner arrolla al Barça y el Caja San Fernando se clasifica para la final de la Copa del Rey 1999 Con el cambio de década el equipo bajó de nivel y estuvo nueve años seguidos sin clasificarse para los play-offs. Entonces, ya como Cajasol --la entidad resultante de la fusión de la Caja San Fernando y el Monte de Piedad-- tuvo un nuevo impulso y llegó a disputar la final de la Eurocup en 2011, aunque otra vez quedó a las puertas de un título que se fue a las vitrinas del Unics Kazán.