Alexia Putellas: "Los penaltis están siendo el tema de esta Eurocopa, pero decide el cuerpo técnico"

La capitana de la selección española, Alexia Putellas, ha reconocido que los penaltis fallados "están siendo el tema de esta Eurocopa", pero quién los lanza es algo que decide el cuerpo técnico. Así ha hablado en la previa del partido de semifinales de la Eurocopa contra Alemania, que se disputa este miércoles en el Estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza).

"Los penaltis creo que están siendo un poco el tema de la Eurocopa, por lo que está sucediendo en todos los partidos. Lo entiendo perfectamente, pero son cosas que decide el cuerpo técnico y, ya sabéis, creo que el otro día también lo escuchasteis, aunque fuera entrenamiento a puerta cerrada lo escuchabais; son cosas que estamos entrenando antes del partido de Suiza y después también. Al final el cuerpo técnico decide", reconoció la doble Balón de Oro ante la prensa.

En ese sentido, minutos después la seleccionadora, Montse Tomé, analizó a sus futbolistas y dijo tener más de una lanzadora: "Creo que tenemos varias jugadoras que pueden lanzar. Es ver sensaciones. Hemos hablado con jugadoras que en sus clubes no lanzan penaltis, he ido testeando jugadoras. En los partidos hay una sensación que manda, que son ellas. Si no hay mucha claridad me toca decidir, pero en lo que hemos entrenado es positivo y creo que los lanzarán bien".

La confianza para afrontar el partido ante Alemania está "al 100%" reconoció Putellas. "Mis sensaciones son buenas. Se ha llegado a un partido muy duro, como cualquier semifinal de un torneo grande, pero con máxima ilusión y máxima motivación de seguir avanzando y hacer historia una vez más".

En ese sentido, no ve el partido como una revancha por los pasados Juegos Olímpicos, sino como "una oportunidad". "Es otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir. Sí que fue un rival contra el que perdimos y tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez, que aún a día de hoy no se ha ganado Alemania".

En París 2024 la portera Ann-Katrin Berger fue protagonista al pararle a Putellas precisamente un penalti. La jugadora del Barça se deshizo en elogios hacia la alemana: "Jugar contra las mejores siempre es un placer, porque te lleva a ti al límite. Y por la mentalidad que tenemos, llevarnos al límite nos encanta. Y Berger es una de esas jugadoras que te provoca eso".

Para la centrocampista catalana la clave del partido será la posesión "la mayor parte del tiempo. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo y perfeccionarlo, tenemos que buscar la excelencia. Tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión".

También alabó a su compañera, Patri Guijarro, de la que ha dicho que es la mejor pivote del mundo y que jugar con ella "es un lujo". " Es una facilitadora en todo: en la presión ofensivamente, en salida de balón, todo el terreno que acapara, siempre con criterio y luego sin olvidarnos de la calidad que tiene".