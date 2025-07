Cata Coll, en RNE: "Estuve muy mal, fueron días muy jodidos"

La portera de la selección española de fútbol Cata Coll ha confesado en una entrevista en RNE que pasó "siete días muy jodidos" acusa de la amigdalitis que la dejó fuera de los tres primeros partidos en la Eurocopa de Suiza.

"Estuve siete días muy mal, ni comía, ni bebía. Además, también te sientes sola porque no puedes salir de la habitación, no quería contagiar a nadie. Fueron días jodidos'. El fútbol pasó a un segundo plano. Me quería recuperar bien, quería volver a sonreír porque ni podían hacerme bromas, pero por suerte pasó, me cuidaron bien y fue un susto", ha confesado la guardameta en Radiogaceta de los Deportes.

"Vine con muchas ganas de esta Eurocopa, de aportar al máximo. Los tres primeros partidos me tocó verlo desde fuera y tenía ganas de poder debutar. Al final es un sueño más que he conseguido, jugar una Eurocopa y contenta por eso", ha proseguido Cata Coll.

La portera del Barcelona ha confesado que ya estaba recuperada para el tercer partido de la fase de grupos ante Italia, aunque Adri Nanclares volvió a ser cancerbera titular por la que apostó Montse Tomé.

"En el partido contra Italia estaba para jugar, estaba al 100% y había entrenado antes. Al final te falta eso, que cuando estás mala no te sientes con fluidez, pero estaba bien para jugar. Decidieron poner a Adri, me pareció bien y cuando alguien lo está haciendo bien tienes que darle esa confianza y devolvérselo. Fue una decisión de la entrenadora, se acepta y a seguir entrenando para poder estar bien", ha dicho Coll.