Barcelona y Osasuna recurrirán la decisión de fijar el partido aplazado para el 27 de marzo

Barcelona y Osasuna han decidió recurrir la decisión que ha tomado el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF), José Alberto Peláez, de fijar para el día 27 de marzo el partido aplazado por la muerte repentina del médico del primer equipo azulgrana Carles Miñarro, horas antes de su disputa.

Y es que el partido ante Osasuna se disputaría dos después de los encuentros que Ronald Araujo y Raphael Dias 'Raphinha' tienen que disputar con sus respectivas selecciones de Uruguay y Brasil.

Araujo jugará el martes, 25 de marzo, contra Bolivia a las 21:00 CET (-1GMT), con lo que apenas tendría 48 horas de descanso antes de jugar contra Osasuna.

Más problemático es el caso de Raphinha, uno de los jugadores más en forma del equipo de Hansi Flick. El delantero del Barça jugará contra Argentina en el Monumental de Buenos Aires un partido programado para las 01:00 CET (-1 GMT)del 26 de marzo, menos de 40 horas antes del partido ante los navarros.

En su escrito insiste en que debe "procurarse que las consecuencias de tales dificultades particulares no afecten y tengan que ceder ante el bien común general: el mejor desarrollo posible de la competición y ausencia de posibles perjuicios a otros clubes terceros".

"No somos ajenos a los inconvenientes inherentes a que el partido en cuestión se dispute el próximo 27 de marzo , especialmente para los jugadores que disputan partidos internacionales que deban soportar grandes distancias para su regreso, lo cual afecta especialmente a dos jugadores de la primera plantilla del F.C. Barcelona, y a otros dos del C.A. Osasuna, pero ello es consustancial con la densidad de los calendarios deportivos, y son situaciones extraordinarias, devenidas como consecuencia de otra que también lo fue, como resultó ser el fallecimiento del Doctor miembro del Staff del F.C. Barcelona", añade.

También recuerda que el hecho de que las dos últimas jornadas se celebren en horario unificado "tiene por finalidad que no se produzcan situaciones de ventaja ", que podrían darse al disputar un encuentro aplazado conociendo previamente los resultados por equipos competidores por el título, los puestos de competiciones europeas o descenso.

Ni Barça ni Osasuna propusieron esa fecha

El Barça planteó como primera opción entre la jornada 37 y 38 y tras aludir al precedente del Celta-Real Madrid mantuvo que así se "garantizaría la finalización de la competición de una manera más justa, ya que, todos los equipos tendrán pleno conocimiento de las potenciales repercusiones en la clasificación final con la suficiente antelación, y que, el impacto en la equidad de la competición quedaría minimizado".

De no aceptarse su planteamiento propuso el 27 de abril si no se clasifica para la final de la Copa del Rey; o el 29 o 30 de abril, si no se clasificara para esta ni para las semifinales de la Liga de Campeones.

Osasuna, por su parte, planteó el 2 de abril si el Barça no se clasificaba para la final de la Copa; el 7 o el 8 de mayo si se clasificaba para esta, pero cae eliminado en cuartos de final de la "Champions" y entre las dos últimas jornadas de Liga si sigue adelante en estas dos competiciones.