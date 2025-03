Lamine Yamal cierra el círculo para firmar el trimestre perfecto del Barcelona

21 de diciembre de 2024. Sorloth metía el 1-2 para el Atlético en Montjuic y cerraba un mes catastrófico para el Barcelona. Su buen inicio de Liga parecía que iba a ser un espejismo de cara al final de LaLiga, pero nada más lejos de la realidad. Flick reordenó filas, Raphinha, Lamine y Pedri volvieron a su mejor nivel y el Barcelona volvió a carburar como lo hizo a principio de curso.

Este gol de Yamal cierra dos círculos. El primero, el de tres meses invictos que comenzaron con una derrota ante el Atleti y que termina con una remontada épica en el Metropolitano para cimentar un poco más su aspiración como favorito para hacerse con LaLiga, más si cabe aún con el golaveraje ganado al club rojiblanco en la última jugada.

El segundo, el final de 140 días de sequía de Lamine Yamal en Liga. Apareció como los grandes, con el tiempo cumplido y con la fortuna del que lo intenta hasta el final, para poner un 2-3 que parecía una quimera 20 minutos antes. Su disparo tocó en Reinildo y lo celebró como el que sabe que es un gol vital para su primer título liguero. Lamine Yamal solo entiende de campos grandes, del 26 de octubre de 2024 en el Bernabéu al 16 de marzo de 2025 en el Metropolitano. Ya lo hizo ante Francia en la Eurocopa, y sigue demostrando que no hay escenario suficientemente grande para él.

El rendimiento de los suplentes, la nueva clave del éxito del Barcelona

Estos tres meses de un superlativo Barcelona también han servido para ver a jugadores resurgir cual ave fénix. Ferrán salió con el 1-0 y marcó el 2-2 y el 2-4, consagrándose como el mejor revulsivo que tiene Flick en la ofensiva.

También entra en ese paquete Frenkie de Jong, quien está viviendo sus mejores meses en 'Can Barça' acompañando en la medular a Pedri. No jugó ante el Atleti por problemas estomacales, pero está dejando atrás a Casadó en la lucha por un puesto en el once de Flick. Estos tres meses sin perder no se entienden sin la aportación de los suplentes, algo que le faltó al entrenador alemán en diciembre para mantener la dinámica positiva de sus dos primeros meses al frente del club blaugrana.

Apareció Araújo, liberando de minutos a Cubarsí e Íñigo, Gerard Martín ha subido sustancialmente su nivel y la continuidad sin lesiones de Gavi, Pedri u Olmo les da más pulmones para encarar los partidos. Un Barcelona que intimida con su once inicial y que remonta con otras piezas como Ferrán para seguirle permitiendo soñar con un nuevo triplete.