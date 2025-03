Luis de la Fuente: "Asencio está demostrando que sabe aprovechar una oportunidad"

El defensa madridista Raúl Asencio es la principal novedad en la lista que Luis de la Fuente ha dado este viernes para los partidos de Liga de Naciones ante Países Bajos. Dos partidos de cuartos de final en los que España tratará de meterse en la 'Final Four' de este torneo de la que es vigente campeona.

El seleccionador ha dado la lista desde Valencia, donde también ha comparecido en rueda de prensa y se ha sometido a las preguntas de los periodistas. Sobre la principal novedad, el técnico ha justificado la llamada de Raúl Asencio por el gran momento de forma que demuestra en el Real Madrid: “Asencio está haciendo una gran temporada. No ha pasado con las sub-21 pero ha demostrado que si tiene una oportunidad la aprovecha gracias a su calidad y a su talento. Se demuestra que cuando le das esas oportunidades, lo aprovechan y demuestran que tienen sitio en el fútbol profesional", admitió.

La otra gran novedad en la lista de De la Fuente es la del retorno de Íñigo Martínez. El defensa del FC Barcelona, que este jueves amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2026, vuelve a ponerse a las órdenes del técnico riojano como premio a una temporada donde está rayando a un gran nivel en la arriesgada zaga blaugrana. El central acumula 21 partidos internacionales, el último en noviembre de 2023, el 3-1 ante Georgia en Valladolid.

"Íñigo ha estado siempre en nuestros planes y es un momento ahora oportuno para que esté con nosotros porque lo está haciendo muy bien y porque creemos que encaja perfectamente en nuestra estructura y en nuestro plan de juego", resaltó el técnico riojano.

También retorna el portero Unai Simón (Athletic Club), que no estaba con la campeona de Europa desde la EURO tras operarse la muñeca y que forma la terna de porteros junto a David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad), de la que se cae Robert Sánchez (Chelsea) y en la que no entra un Joan García (RCD Espanyol) que está brillando a gran nivel en LaLiga EA Sports.

En este sentido, De la Fuente aclaró que para elegir el titular en la portería "va a primar el interés de la selección". "Valoraremos en su momento quién es el más adecuado para esa oportunidad, pero desde la absoluta tranquilidad de que podrían jugar los tres. Estamos tranquilísimos con ellos", zanjó.

Además de la presencia de Asencio, principal novedad de esta convocatoria, también destaca la vuelta de jugadores como Íñigo Martínez o Unai Simón y las ausencias. Por el primero por el que le han preguntado es por Isco Alarcón , al que muchos situaban en la Roja. No ha querido referirse al centrocampista malagueño De la Fuente. Se ha limitado en afirmar que "hay que celebrar los que están convocados y no los que faltan".

"Pedri es de los mejores del mundo"

Desde principios de temporada, uno de los mejores jugadores del curso está siendo Pedri. El canario tiene conquistado al seleccionador. "Pedri es de los mejores jugadores del mundo. Ahora mismo está en un momento de madurez, de rendimiento, de interpretar el juego, etc. como no ha tenido hasta ahora. Aún así, sigo diciendo que seguramente tampoco hemos visto al mejor Pedri", ha afirmado con rotundidad.

"Está en continuo crecimiento y ahora podemos disfrutarlo para nosotros. Me ha dado mucha versatilidad porque puede jugar en posiciones más adelantadas. Yo ya he dicho públicamente que le vemos en una posición un poquito más adelantada, más cerca del área, pero en su club ahora también está jugando un poquito en posición de ocho, un poquito más de mediocentro, un poquito más atrasado y lo hace excepcionalmente bien. Eso nos da la capacidad y la posibilidad de interpretar, de hacer muchas variantes en el juego con su su capacidad y su talento. Casi nada, insisto, es para mí el mejor jugador del mundo", aseguró.

Otro jugador que está jugando este curso en otra posición es Mikel Merino, con su Arsenal. "Yo no soy de hacer inventos. Yo al pan, pan y al vino vino. Me parece muy bien que lo pruebe en otro sitio, aunque no le necesitamos en esas otras demarcaciones porque tenemos muy buenos jugadores", aclaró.

Con todos ellos contará el seleccionador a partir del día 17 cuando la selección española se concentrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para afrontar este doble duelo ante Países Bajos. Concretamente, España jugará el día 20 de marzo la ida en el Estadio Feijenoord de Rotterdam a las 20:45 horas. La vuelta se disputará el día 23 de marzo, en el Estadio de Mestalla de Valencia. Ambos partidos podrán verse por La 1 de TVE.

La decisión de celebrar este partido de vuelta en el estadio de Mestalla fue un gesto por parte de la Real Federación Española de Fútbol que buscó un estadio cercano para rendir homenaje a todos los afectados por la Dana que asoló parte de la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. De hecho, todo el dinero que se recaude con las entradas a este partido entre España y Países Bajos se destinará a ayudar a las personas y familias que lo perdieron todo con esa Dana.

"Queremos rendir homenaje a todas las víctimas y damnificados de esta terrible dana y a sus familiares. Tenerlos siempre en el recuerdo y que sepan que no los vamos a olvidar", señaló De la Fuente.