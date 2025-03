Ancelotti zanja la polémica del penalti anulado a Julián Álvarez: "La regla es la que es"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha querido zanjar la polémica por el penalti anulado a Julián Álvarez en la vuelta de los octavos de final ante el Atlético de Madrid y ha asegurado que "la regla es la que es", en alusión a la norma 14 que dice que se anulará el tanto de penal cuando el lanzador toque con ambos pies el balón.

"Yo no me he dado cuenta, porque para nosotros el partido se ha acabado". Así se ha expresado el italiano al ser cuestionado sobre el revuelo montado estos días por dicha acción en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 28 de Liga ante el Villarreal, que su equipo disputa este sábado en el Estadio de la Cerámica a las 18:30 horas.

Tampoco ha querido responder al ser cuestionado por las palabras de Courtois en la que aseguró que estaba "harto del victimismo" del Atleti, a los que acusó de ser "llorones". "Es su opinión, pregúntale a él", ha enfatizado el míster.

Este jueves, el Atlético de Madrid pidió "explicaciones" a la UEFA por la decisión tomada desde el VAR en el lanzamiento del argentino y que suponía el 2-2 en la tanda de penaltis, y desde el máximo organismo del fútbol europeo se respondió con una nota y el vídeo del momento en el que se basó la decisión.

Un partido de vuelta de octavos de Champions que duró 120 minutos más la tanda de penaltis, lo que supuso un gran desgaste físico para su equipo, que tendrá que jugar tres días después el partido ante el Villarreal en el que puede ponerse líder provisional de la Liga y en el que estaba en duda la presencia de Vinícius por molestias físicas derivadas del choque ante el Atlético.

Vinícius estará ante el Villarreal "Le hemos dado un día más de descanso porque estaba muy cansado, pero estará ante el Villarreal. Mañana estará disponible, a tope para ayudarnos. No tiene problema, solo es cansancio", así ha despejado la duda de si el brasileño estaría presente en la convocatoria ante el 'submarino amarillo'. Además, Ancelotti también ha insistido en que el '7' blanco es “indiscutible” para él por "todo lo que le ha dado" al Real Madrid, aunque "a veces falle o no juegue bien". Este descanso extra que le ha tenido que dar a una de sus 'estrellas' está vinculado al apretado calendario que tienen los grandes equipos que disputan todas las competiciones. Apenas tres días después de la exigencia física y emocional de sus jugadores, llega el duelo con el Villarreal con el liderato de la Liga en juego. "Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, no la recuperación de los futbolistas, es lo último que se tiene en cuenta y lo último en lo que piensan", ha criticado el técnico de Reggiolo. "Es estresante, el calendario es demasiado. Desde enero no hemos parado ni un momento, ahora estamos a mitad de marzo y mañana vamos a jugar el partido número 21 o 22 desde entonces [...] no hay tiempo de recuperarse de la presión de los partidos, pero es lo que hay, la única manera es parar, pero no quiero parar, me gusta hacer lo que hago", ha continuado Ancelotti ante las preguntas de los periodistas.