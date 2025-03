Courtois regresa a la selección de Bélgica en la primera lista del seleccionador Rudi García

El portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, volverá a lucir la camiseta de la selección de Bélgica después del cambio de seleccionador. El meta es uno de los convocados en la primera lista de Rudi García.

"Es una nueva aventura, partimos de una página en blanco", dijo Garcia en la comparecencia ante los medios de comunicación en la que anunció la lista de veintiséis jugadores retenidos para medirse contra Ucrania el 20 de marzo en Murcia (España) y el 23 en Genk (Bélgica).

El seleccionador, que llegó a los Diablos Rojos tras la destitución de Tedesco a inicios de año, había dejado claro que su intención era convencer a Courtois de que volviera a la portería belga en esta nueva etapa y había estado mediando para aliviar el malestar del jugador, que atesora 102 partidos como internacional.

El cancerbero belga llevaba más de un año apartado de la selección después de que su relación con el anterior seleccionador, Domenico Tedesco, se deteriorara. Se enfadó con Tedesco y con la Federación en junio de 2023, al considerar una ofensa a su veteranía que no se le otorgase el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin De Bruyne y que el distintivo recayera sobre Romelu Lukaku.

Courtois abandonó aquella concentración, estuvo fuera de la selección varios meses por lesión y al volver a ponerse los guantes retrasó su regreso al combinado nacional para recuperarse plenamente. Renunció incluso a disputar la Eurocopa 2024 por este motivo. Su último partido se remonta al 16 de junio de 2023 (empate 1-1 ante Austria), antes de su grave lesión de rodilla.

"Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en el campo, así como a cada uno de vosotros que apoyan a los 'Red Devils'. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces", decía el guardameta en un comunicado por entonces.

"Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario", comentaba sobre Tedesco.