El británico Russell sorprende en la última jornada de los test de pretemporada de F1 en Baréin

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo, por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en la tercera y última jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se completaron este viernes en el circuito de Sakhir, en Baréin.

En la mejor de las 91 vueltas que dio, Russell -al volante en la sesión vespertina- cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 545 milésimas. Exactamente, 21 menos que Verstappen, al que mejoró en la noche bareiní a menos de diez minutos para el final y que, rodando durante toda la jornada, repitió 81 veces el trazado de Sakhir.

Russell mejoró en 105 milésimas el tercer tiempo del día, el tailandés Alex Albon, el nuevo compañero del español Carlos Sainz -que no rodó este viernes- en Williams, que fue el que más rodó, al completar 137 vueltas.

Solo el propio Russell y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completaron un programa largo similar al de carrera, con un Lewis Hamilton (Ferrari) que viajará a Australia sin apenas rodaje con el nuevo SF-25. El británico no fue consistente, como un Max Verstappen (Red Bull), que apenas pudo hacer ciclos de muchos giros, muy centrado en alcanzar ciertos objetivos de rendimiento, y no logró el mejor tiempo por solo 21 milésimas (1:29.566).

Una de las noticias de la sesión vespertina fue que Fernando Alonso, aunque no estaba previsto, se subiera al AMR25 la última hora y media de test. Y es que su compañero, el canadiense Lance Stroll, tras una mala noche, no se sintiera bien para terminar la sesión. Pero el objetivo no fue hacer tiempo, sin tandas largas pero clavando los tiempos en 1:35.7. Los mejores en simulación fueron de nuevo McLaren, que meten miedo y se convierten en grandes favoritos para el inicio del campeonato.