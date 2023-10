El central sevillista Sergio Ramos se quejó de la actuación del árbitro Daniele Orsato tras el partido de Champions del equipo sevillano ante el PSV. "El árbitro ha sido más protagonista de lo que debería", aseguró Ramos tras el encuentro que terminó 2-2.

"Un árbitro no tiene que ser protagonista... y más teniendo el VAR. Te quedas con cara de tonto. Está el gol anulado, la falta al borde de la banda... Son muchas cosas. La gente dirá muchas cosas, pero el respeto a todos los equipos no es el mismo, y en este caso me toca y nos toca sufrirlo como sevillistas", comentó tras el encuentro el camero.

“Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.

Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan?



A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/ky4K7HTxe8“ — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023

Ramos insistió en esa idea y afirmó que "hoy todo era en nuestra contra". "Hay que seguir aprendiendo porque es una pena que se nos vayan tres puntos que eran muy importantes", agregó en declaraciones a Movistar.

Además, el sevillano reconoció que siente "un poco de impotencia" porque han hecho "un buen partido" y se van "con ese mal sabor de boca".

"Después de ir ganando un partido complicado, fuera de casa y ante un rival que aprieta, podemos estar contentos de irnos con una buena sensación, pero cuando no se consiguen los tres puntos la alegría no es plena. Es una pena, en esta competición es difícil sumar tres puntos y te sabe a poco verte hasta final con un resultado positivo y, al final, llevarte sólo uno", finalizó.