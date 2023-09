"Soy y seré de la Penya, pero estoy en el Barça y defenderé esta camiseta". Sin duda, este domingo va a ser un día muy especial para Joel Parra. Es probable que cuando decidió salir del Joventut para recalar en el Barça, el eterno rival, nunca pensó que su debut sería en todo un derbi catalán en el Palau Blaugrana, el partido estrella de la primera jornada de la Liga Endesa.

"Espero que vaya lo mejor posible. Siempre les desearé las mejores de las suertes (al Joventut), pero evidentemente el domingo las amistades no valen, se quedan fuera, y quiero ganar", ha asegurado el alero criado en Badalona, uno de los grandes fichajes del renovado FC Barcelona, al que llega tras una fabulosa temporada con la Penya y asentado en la selección española.

El alero reconoció que fichar por el Barça fue "una decisión complicada" después de 18 años en club de Badalona, pero aseguró que "deportivamente era el paso que debía dar" en su carrera para "seguir creciendo", pues su deseo era "jugar contra los mejores y entrenar con los mejores", y sueña con "ganar la Euroliga".

"Está claro que cuando sales de tu zona de confort aparecen los miedos y las inseguridades, no sabes lo que puede pasar, pero estoy muy contento de la decisión tomada. Sin embargo, siempre estaré agradecido a la Penya por todo lo que ha hecho por mí", reflexionó. "Esto es como todo en la vida. Habrá gente que lo entienda y gente que no. Estoy muy tranquilo conmigo mismo porque durante los años que he estado allí lo he dado todo".