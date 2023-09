La dimisión de Luis Rubiales es el punto de partida de una semana crítica para la selección española de fútbol, que afronta, con la renuncia aún vigente de las jugadoras de la absoluta, la presentación de Montsé Tomé este miércoles y su primera lista el viernes.

A falta de cuatro días para la convocatoria, se desconoce si las campeonas del mundo estarán disponibles en la primera ventana de la Roja en la Nations League, donde está en juego, entre otras cosas, dos billetes para los Juegos de París 2024.

En este contexto, uno de los primeros pasos es la reunión de los integrantes del cuerpo técnico de la selección, que un día después que las jugadoras, y tras la suspensión de Rubiales por parte de la FIFA, anunciaron en parte su renuncia al puesto.

La reunión de este martes, ya sin Rubiales ni Vilda en la foto, será el primer paso para la normalización de la situación dentro de la RFEF que, por otro lado, está ya controlada por una junta gestora, a la espera de la convocatoria de un proceso electoral.

Vero Boquete: "Queremos un cambio más profundo"

Más allá de esta reunión del cuerpo técnico, el foco está en las jugadoras que integraron el equipo que resultó campeón del mundo en Sidney, que no se han pronunciado ante los cambios producidos en la Federación.

Según ha sabido RTVE, se espera también un contacto telemático este martes entre los resposables federativos, el cuerpo técnico y las jugadoras de la selección; y no se descarta después una reunión presencial.

Una de las futbolistas que sí se ha pronunciado ya es Vero Boquete, excapitana del combinado nacional. La jugadora de la Fiorentina, una de las 58 firmantes del comunicado de renuncia a la selección, ha asegurado que los cambios todavía son insuficientes. "Rubiales vio al fin que no tenía sentido seguir amarrándose a su puesto. Pero queremos un cambio más profundo", ha dicho en la revista alemana Der Spiegel.

La exinternacional, además, ha puesto en duda la elección de Montsé Tomé como nueva seleccionadora: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se envía ahora es que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".