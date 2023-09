Como unas horas antes hizo Yamine Lamal en su debut con la selección absoluta, otro futbolista de La Masía (en su caso, ahora en el Villarreal) lució zurda en otro debut, esta vez con la sub-21. Ilias Akhomach dejó un delicioso caño y una preciosa definición en el cuarto gol de los seis que España le endosó a Malta en su partido de la primera jornada de la fase de clasificación para el próximo Europeo de la categoría. Otro nombre destacado de la noche fue Gabri Veiga, autor de un doblete, que se perfila como la gran estrella de un equipo del que saldrá la selección que dispute el próximo verano los Juegos Olímpicos de París.

Doblete de Gabri Veiga

Si el primero en dejar muestras de su enorme calidad fue Akhomach, que asistió a los cinco minutos a Diego López para que el jugador valencianista firmase el 0-1, Gabri Veiga no tardó mucho en acaparar todos los focos, tras firmar dos goles en apenas cuatro minutos. El nuevo futbolista del Al-Ahli saudí no desaprovechó a los catorce minutos de juego un fallo en cadena de la defensa local para establecer el 0-2 al enviar a las redes con una precisa volea un balón suelto. Una habilidad para estar en el sitio y en el momento adecuado que Gabri Veiga volvió a demostrar cuatro minutos después al controlar en el área un centro desde la banda izquierda de Álvaro Fernández y batir (0-3) al para batir al portero maltés Hugo Sacco con un potente remate.

Pero Veiga, que ya formó parte de la selección sub 21 que el pasado mes de julio se quedó a las puertas del título continental tras caer por 1-0 ante Inglaterra en la final del Europeo de Georgia y Rumanía, no es el único integrante del equipo español que apunta a figura. Ilias Akhomach demostró, que pese a su estreno en la categoría tras completar su etapa como sub 19, tiene mucho que decir en el equipo de Santi Denia con acciones como la que propició el primer gol español.

Si en el primer tanto de la "rojita" Akhomach demostró su capacidad para desbordar hacia afuera y centrar con la derecha, unos minutos después el nuevo jugador del Villarreal evidenció que también puede desbordar hacia adentro y rematar con la izquierda. Pero Ilias Akhomacha además de desborde y atrevimiento tiene gol como evidenció a los cuatro minutos del inicio de la segunda parte en una acción individual con "cañito" a un rival, incluido, que supuso el cuarto tanto (0-4) del equipo español.

Un contundente marcador que no aplacó la voracidad del equipo español que revitalizado con los cambios completó la goleada con los tantos de Pablo Torre, que firmó el 0-5 a los 72 minutos, y Beñat Turrientes que dos minutos después estableció el definitivo 0-6 para la "rojita".