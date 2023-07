Durante muchos minutos parecía la noche de Ousmane Dembélé. Con su nombre sonando en los rumores para salir del Barcelona, el francés no tardó en hacer un tanto en una estupenda jugada de pizarra, se reivindicó este sábado y abrió el camino para la goleada azulgrana al Real Madrid por 3-0 en un vibrante, intenso y muy entretenido amistoso disputado en Dallas (Texas, EE.UU.).

Pero en el segundo tiempo surgió otro nombre, un clásico de nuestro santoral, que pocas veces hasta ahora había tenido tanto protagonismo: a sus 20 años, el joven Fermín López hizo el segundo gol de su equipo con un tremendo disparo a la escuadra de la portería de Courtois y se ganó los elogios de Xavi: "Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Tiene los dos perfiles: puede jugar en la izquierda, en la derecha, de extremo falso viniendo a dentro... Y hoy ha marcado la diferencia", aseguró el entrenador del Barcelona en una rueda de prensa.

De otras declaraciones de Xavi, las que hizo tras el partido ante el Arsenal sobre la "intensidad" de estos amistosos, se había hablado mucho antes de este clásico de Dallas, y al final en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys y ante 82.026 espectadores (récord para un clásico en EE.UU.) ambos técnicos apostaron por sus onces de gala en un partido que tuvo de todo: desde un penalti fallado por Vinícius Jr. a seis oportunidades que acabaron en la madera (cinco de los blancos) pasando por broncas entre ambos equipos y tres lesionados antes del descanso: Ilkay Gündogan y Andreas Christensen en el Barcelona y Ferland Mendy en el Madrid.

El resultado supone el tercer triunfo del Barcelona en tres amistosos contra el Madrid en tierras estadounidenses (3-2 en 2017 en Miami y 1-0 en 2022 en Las Vegas) y la primera derrota del Madrid en esta pretemporada después de vencer al Milan 3-2 y al Manchester United 2-0 mientras que el Barcelona se estrenó en esta gira de EE.UU. tras haber perdido 5-3 ante el Arsenal.

Nada de amistoso El Barcelona arrancó con personalidad y controló la posesión con un doble pivote formado por Frenkie de Jong y Oriol Romeu y mucha movilidad de los cuatro jugadores en la ofensiva.En el minuto 3, Romeu dejó temblando el larguero de Thibaut Courtois con una fabulosa volea que reflejó el sólido arranque culé mientras los blancos, presionando muy arriba, intentaban explotar los espacios con la velocidad de Rodrygo y Vinícius Jr. Sin embargo, el Barça abrió el marcador tirando de estrategia en una falta lateral. Ilkay Gündogan amagó con centrar pero la sirvió rasa a la frontal para Pedri, que encontró perfectamente a un Dembélé que se había colado entre las líneas rivales para soltar un seco y duro remate que acabó en la red. El Madrid estuvo a punto de igualar el marcador justo después gracias a un penalti por mano de Ronald Araújo, pero Vinícius Jr. mandó su pena máxima al travesaño. El brasileño volvería a encontrarse con el larguero antes del descanso -y Jude Bellingham también le dio al palo a continuación- en otra de las abundantes ocasiones de una primera parte muy vistosa. Poco a poco había ido creciendo el Madrid y a partir de la media hora de partido tuvo varias oportunidades, sobre todo en las botas de un Rodrygo que se topó con un muro llamado Ter Stegen. Primero soltó un misil de falta directa que el guardameta sacó perfectamente a mano cambiada y, ya en el descuento, remató a bocajarro pero el alemán presumió de reflejos para evitar el gol.

Mendy, señalado y lesionado También el Barcelona pudo haberse ido al vestuario con una renta más amplia: Dembélé, un puñal por la banda derecha ante un Mendy desbordado, primero rozó el segundo pero su centro se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador y luego, tras un grave error de la defensa merengue, no consiguió superar a un Courtois enorme en el mano a mano. La primera parte se vivió con pasión y varios roces entre los jugadores, alguna entrada fea y fuera de lugar y una tangana en el último tramo de la mitad para un partido que no parecía nada amistoso. Aun así, lo peor al descanso fue el abultado parte de bajas ya que Gündogan y Christensen en el Barcelona y Mendy en el Madrid se retiraron antes del intermedio por molestias físicas.