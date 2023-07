El neerlandés Max Verstappen quiere romper su mal fario en Silverstone. El líder del Mundial de Fórmula 1 saldrá desde la 'pole' este domingo, demostrando ser el que está más en forma. La sorpresa la han dado los McLaren, puesto que Lando Norris y Oscar Piastri serán segundo y tercero.

Discreta jornada para los españoles. Carlos Sainz fue el segundo de los Ferrari, que a su vez fueron superados por los McLaren. El vencedor el año pasado en Silverstone saldrá quinto. Peor le fue a Fernando Alonso, que saldrá desde la novena posición en la parrilla.

Alonso, que entró al límite de la elminación en la Q1 (15º), se confió menos en la Q2 y entró con más holgura entre los diez primeros. Alex Albon mantuvo firme a los Williams, ya que fue el único de los dos monoplazas en entrar a la Q3.

Sargeant se quedó fuera, al igual que el compañero de Alonso, Lance Stroll, que tuvo un incidente sin llegar a tocarse con Esteban Ocon (Alpine), que también se quedó sin entrar en la Q3.

Pérez, eliminado en la Q1

Lo que no viene siendo una sorpresa, ya que es la quinta vez en la temporada que no llega a la Q3, es la eliminación del mexicano Checo Pérez en la Q1. El de Red Bull, segundo en el Mundial de pilotos, se confió en exceso y no entró entre los 15 primeros.

Pérez estuvo diez minutos parado en el 'pit' debido a las cambiantes condiciones climáticas. Su compañero Verstappen protagonizó otro incidente al romper el alerón. La sesión estuvo también parada por la avería de Magnussen (Haas).