La sesión empezó con una bandera roja, una tónica constante en este fin de semana tan accidentado. Esta vez le tocó a Guanyou Zhou, que notificó una pérdida de energía y vio cómo su coche se quedó parado en la pista. Tras la reanudación, comenzó un pulso entre Alonso y Verstappen que se mantuvo durante el resto de la Q1.

El neerlandés mostró sus credenciales marcando el mejor tiempo, 1:20.851, seis décimas más rápido que el asturiano. La gran sorpresa la dio Gasly quedándose fuera de la Q2. Le acompañaron Tsunoda, De Vries, Sargeant y Zhou.

La pista se fue secando y comenzaron las dudas de los pilotos sobre el cambio de neumáticos. Albon fue el primero en arriesgar introduciendo gomas de seco y le funcionó. Entonces comenzó el baile en boxes, con la mayoría de la parrilla poniendo neumáticos de seco mientras la lluvia continuaba amenazando. La pericia de Albon le hizo finalizar como líder de una Q2 que dejó las dos grandes sorpresas del día: las eliminaciones de Leclerc y 'Checo' Pérez. Stroll, Magnussen y Bottas tampoco pasaron el corte.

La lluvia se hizo aún más intensa y las primeras vueltas de la Q3 se hicieron cruciales. Verstappen destrozó el crono en su segundo intento, con Alonso tercero. Fue entonces cuando llegó la enésima bandera roja del fin de semana tras un accidente de Piastri. Las precipitaciones continuaron, empapando aún más el trazado. Cuando la carrera pudo reanudarse, la parrilla estaba vista para sentencia. Ningún piloto pudo mejorar y las posiciones se mantuvieron, dando al piloto de Red Bull una nueva pole, la segunda consecutiva en el circuito Gilles Villenueve.

"QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes pole with Haas' Nico Hulkenberg alongside him on the front row! ��#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/X02orJEn6X“